Фотофакт: На встрече Лукашенко в Индии белорусы сидят с блокнотами, а индусы – со смартфонами 33 12.09.2017, 13:59

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Кампания по переходу на «айфоны-плафоны», похоже, провалилась.

Лукашенко и его окружение попали в курьезную ситуацию переговорах с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

«Мне действительно приятно быть в этой прекрасной стране. Я искренне считаю, что Индия - очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять и будущее нашей планеты, - цитирует belta.by белорусскго правителя - Хотелось бы, чтобы министерства иностранных дел Индии и Беларуси стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям».

Однако внимание привлекают не обтекаемые фразы диктатора, а реальный фотофакт: на встрече Лукашенко с главой МИД Индии белорусы сидят с блокнотами, а индусы – со смартфонами.

Напомним, что на пресс-конференции для российских журналистов в ноябре прошлого года Лукашенко заявил, что отныне Беларусь «будет богатеть на гаджетах, айфонах и плафонах».