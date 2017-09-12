«Мягкая капитуляция» Путина 5 Виталий Портников, glavred.info

12.09.2017, 14:21

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Виталий Портников

Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.

Телефонный разговор федерального канцлера Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным может войти в историю дипломатии как начало «мягкой капитуляции» Кремля на Донбассе.

Похоже, Путин начал нащупывать формулу, которая позволит ему сохранить лицо — и вместе с тем снять с себя бремя содержания оккупированных территорий, а заодно и «донбасской части» санкций.

Траекторию действий Путина легко проследить. Еще недавно сама идея о размещении миротворческих сил ООН на оккупированной территории воспринималась в Кремле как явное нарушение Минских соглашений.

Но предложение о размещении этих сил в зоне конфликта было внесено именно Российской Федерацией. При этом еще недавно и Путин, и другие российские руководители утверждали, что миротворцы могут находиться исключительно на самой линии разграничения — а предложения о их присутствии на украинско-российской границе опять-таки называлось нарушением Минских соглашений.

Вчера сделан следующий шаг. Путин говорит о возможности присутствия миротворцев в других местах инспекций миссии ОБСЕ, «дополнить функции упомянутой миссии ООН».

Завтра окажется, что если ОБСЕ регулярно инспектирует границу между Россией и Украиной, то там нужно разместить миротворцев ООН — и никакого нарушения Минских соглашений ни Путин, ни Лавров в этом не усмотрят.

Потому что им больше не интересны Минские соглашения. Им нужно убраться — и поскорее. На это есть несколько причин. Основная — Путин хочет, чтобы к проведению президентских выборов он мог презентовать себя россиянам не в качестве изгоя, отягощенного санкциями, а в качестве политика, вернувшего России место на мировой арене и добившегося отмены санкций.

Но при этом, конечно, российский избиратель Путина не должен заподозрить, что Россия капитулировала на Донбассе — нет, она установила там мир, защитила «русскоязычных», там теперь силы ООН, ну а если жители региона сами хотят жить в Украине, то их можно понять — им же нужны социальные гарантии, пенсии, зарплаты, восстановление региона…

Другая причина — путинские надежды на примирение с США после избрания Трампа оказались тщетными. Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.

Это, конечно, условная — и отнюдь не линейная схема. Как это обычно бывает у Путина, он еще будет маневрировать, обманывать, пытаться тянуть время. Но тенденция вырисовывается и другой она вряд ли будет. Одновременно Россия будет добиваться внутренней дестабилизации в Украине — но это, как говорится, уже другая история.

Виталий Портников, glavred.info