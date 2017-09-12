В Беларуси вместо «супертрактора» изобрели «суперподпорки» 9 12.09.2017, 14:33

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Фото: Валер Мінец/facebook

Интересно, используют ли новаторское изобретение в Дроздах?

Необычное «ноу-хау» от белорусских властей зафиксировал представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец.

«Супер-трактор, супер-комбайн, супер-электрокар!!! Мечты, мечты, идиотизм ... Эх, отстаешь ты от времени, председатель страны! А в Лиде, на улице Фрунзе, дом 1 уже есть супер-подпорки, сделанные по нано-агро-строй-экотехнологиям! Интересно, в Дроздах так же свои сиротские хибары подпирают?», - написал активист в «Фейсбуке».