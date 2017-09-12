«Беларуськалий» спешно заметает следы провальной «модернизации» 6 12.09.2017, 15:22

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Александр Молочко

«Флагман» белорусской промышленности сотрясают новые скандалы.

На минувшей неделе руководством ОАО «Беларуськалий» было заявлено о том, что объединение отказалось от строительства второго калийного комбината в Туркменистане. ОАО «Беларуськалий» якобы не устроили условия, которые предложили власти Туркменистана. Что из себя на сегодня представляет ОАО «Беларуськалий» изнутри и почему он вынужден был отказаться от реализации данного проекта, журналисты Charter97.org обратились за комментарием к активисту ОГП и работнику ОАО «Беларуськалий» Александру Молочко:

- Все что там происходило, знаю по рассказам своих друзей и знакомых, которые там поработали. Мне было известно заранее, чем все закончится. Это был большой «распил» и очковтерательство. Насколько мне известно, компания «Белгорхимпром», контрольный пакет акций которой принадлежит «Беларуськалию» и которая являлась генеральным подрядчиком в возведении Гарлыкского горно-обогатительного комбината, по окончании строительства на сегодняшний день фактически банкрот. Страна давно уже исчерпала свой технический и научный потенциал. Беларусь, а в особенности ОАО «Беларуськалий», давно уже превратилась в зону «откатов», и банального нецелевого осваивания бюджетных средств. Как работает эта система и чем это заканчивается для производства, я вам расскажу исходя из того, с чем пришлось столкнуться непосредственно мне самому, да и не только мне, но и всем рядовым работникам СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий». Вот лишь один такой пример:

Летом 2013 года на отделении ООиХХ (солеотвал) СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий» официально в эксплуатацию была принята новая безрезервная линия конвейеров по удалению отработанного тракта, состоящая из четырех конвейеров.

Решение о монтаже безрезервной линии было принято персонально руководством 1 РУ, исходя из слов инженерно-технического состава СОФ 1РУ ОАО «Беларуськалий».

Данная линия заменила взаимно-резервные две линии, состоящие в общей сложности из семнадцати конвейеров. Их в спешном порядке демонтировали, распилили на металлолом и сдали под данный проект.

Часть металла откровенно засыпали на солеотвале.

Именно под этот проект была осуществлена так называемая оптимизация численности кадрового состава, а именно: на отделении были сокращены все машинисты конвейеров и дежурные слесари-ремонтники, а это около тридцати двух человек. Конечно, они не были сокращены в прямом смысле этого слова. Кто-то был отправлен на пенсию, а кто-то был переведен на другие рудоуправления по аналогичной специальности. Вместо выбывших организовали четыре рабочие смены по три человека из состава действующих слесарей-ремонтников, собранных со всех иных отделений. То есть, тридцать два человека заменили двенадцатью, мотивируя это тем, что количество обслуживаемых конвейеров значительно уменьшилось вследствие проведенной модернизации.

Естественно, что под все вышеперечисленные факты были получены премии и значительные материальные поощрения, должности и почести. Что в итоге?

Вновь смонтированная линия оказалась без резервной – категорически неприемлющей простоя, поскольку, осуществить аварийный переход на аналогичную уже нельзя, т. е. осуществить переход на параллельную линию вследствие поломки работающей невозможно, поскольку параллельной линии в новом проекте не было предусмотрено, а, следовательно, она и не была смонтирована. Отсутствие параллельной линии, а, следовательно, отсутствие возможности перехода с одной ветки на другую и, наоборот, в целях своевременного их обслуживания, привело к тому, что на единственной линии, всегда работающей, отсутствует возможность своевременного ее обслуживания, поскольку доводимый до СОФ 1 РУ план необходимо выполнять, а, следовательно, останавливать линию нельзя, поскольку придется останавливать все производство 1РУ. Вследствие этого, постоянно переносятся (не проводятся вовремя) остановочные ремонты, ППР-ы, которые должны выполняться по заранее утвержденным графикам для своевременного ремонта оборудования, в том числе и данной линии. Все это приводит к преждевременным поломкам и выходу из строя двигателей, редукторов, а так же изнашиванию конвейерной ленты и роликов, постоянно находящихся в работе.

Это, собственно, и является первопричиной частых остановок. Остановки конвейеров осуществляются посредством датчиков, которые и реагируют на все вышеперечисленные механические неполадки конвейерного транспорта, а также на факты физического разрушения и расслаивания конвейерной ленты. Иными словами, причиной частых остановок является не «ложное» срабатывание датчиков, а неудовлетворительное состояние конвейерного транспорта вследствие отсутствия возможности своевременного его обслуживания. Датчики являются только средством фиксации и констатации того факта, что составные элементы конвейера находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аварийная остановка безрезервной линии конвейеров влечет за собой остановку работы всей фабрики 1РУ, а, следовательно, конечным результатом является недовыпуск продукции – удобрений. При работе резервных линий, распиленных на металлолом, сразу же после внедрения данного провального проекта, такого не было.

Летом 2015 года из-за интенсивной и беспрерывной работы, вновь смонтированной в 2013 году безрезервной линии и из-за невозможности ее своевременного обслуживания в виду беспрерывности ее работы, датчики, установленные вдоль конвейеров, начали интенсивно срабатывать, приводя к остановкам, из-за преждевременного изнашивания ленты и выхода из строя отдельных узлов и агрегатов без резервных конвейеров. Тогда же по устному распоряжению руководства 1РУ, абсолютно все датчики по всем линиям удаления отработанного тракта были физически и частично программно выведены из работы только для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейерных линий в погоне за планом, не смотря на то, что данная ситуация могла привести к несчастным случаям, в том числе и со смертельным исходом. Официальной бумаги так никто и не составил, поскольку никто на себя не хотел возлагать ответственность за потенциальный несчастный случай. Однако об этом факте, действительно имевшем место, должностные лица СОФ 1РУ предпочитают умалчивать и по сей день.

После этого накануне двухнедельного остановочного ремонта в октябре месяце 2015 года, директором 1РУ было принято персональное решение о замене всех существующих датчиков на 14 конвейерах. Якобы «ложное» срабатывание датчиков и явилось обоснованием их полной замены. Однако никакой целесообразности в их замене не было – это послужило лишь только поводом для обоснования. Поскольку в конце 2014 года необходимость их закупки не была обоснована, то датчики не были включены в заявки о закупках службы УМТО ОАО «Беларуськалий», cуществующая в службе УМТО процедура закупки оборудования не позволила осуществить оперативную закупку данных датчиков в срочном порядке. В связи с этим возникла некая фирма ООО «Валанд-АЛ», обладающая возможностью срочной поставки данных датчиков 1 РУ к срокам начала остановочного ремонта. Но условия, на которых данная фирма «выиграла тендер», включали в себя не только поставку и продажу данных датчиков, но осуществление «специалистами» данной фирмы всех сопутствующих работ: демонтаж старых (действующих) датчиков, монтаж новых, наладка, проверка работоспособности, приемка в работу.

По факту фирма только поставила (продала) датчики. Два специалиста данной фирмы, впервые сталкиваясь с данным видом работ и не обладая соответствующей квалификацией и опытом (специализировались они до этого исключительно на установке пожарной сигнализации), номинально допускались, появляясь на объектах работы, а, в последствие, вообще перестали появляться на территории 1 РУ. Однако вся сопутствующая документация данным видам работ оформлялась так, как будто это сотрудники данной фирмы осуществляли весь вышеупомянутый перечень работ.

На самом же деле все работы по монтажу, демонтажу, наладке, проверке работоспособности и приемке в эксплуатацию, осуществлялись членами одной из бригад ЦЭС СОФ 1 РУ, что, собственно, и отражалось в журналах сменных заданий данной бригады.

Данная бригада впоследствии после окончания данного вида работ была расформирована по личной инициативе директора 1РУ Горбачева А.С.. Свидетели оперативно были разбросаны по другим отделениям СОФ (фабрики) 1РУ.

По итогу окончания работ по замене датчиков фирмой ООО «Валанд-АЛ» была получена сумма в размере 200 000 000 бел. рублей (не деноминированных). Впоследствии при выявлении данного факта сотрудниками правоохранительных структур Солигорска данная информация была передана службе собственной безопасности ОАО «Беларуськалий» для проведения служебной проверки. По итогам проведенного разбирательства руководство фирмы ООО «Валанд-АЛ» вынуждено было вернуть денежные средства, полученные за фиктивное осуществление работ, а дело до суда доведено не было, несмотря на то, что материалы данной проверки были переданы в ОБЭП Солигорского РОВД, где был проведен повторный опрос свидетелей и сбор информации. Директор 1РУ Горбачев А.С. фактически никак не пострадал и фактически не понес никакого наказания, кроме дисциплинарного взыскания.

До 2017 года ситуацию с проблемной безрезервной линией еще можно было как то утаивать, но в текущем году генеральным директором ОАО “Беларуськалий” был издан приказ об обязательном расследовании всех аварийных простоев. В настоящее время, чтобы как-то объяснить частую поломку и остановку безрезервных конвейеров, а, следовательно и частых долгосрочных простоев фабрики 1РУ, руководство 1 РУ ищет не причины, а ищет на кого списать эти остановки. Страдают ни в чем не виновные простые работники, на которых составляются фиктивные докладные, что это по их вине произошла внеплановая остановка конвейера: людей лишают различных доплат, премий, люди вынуждены писать различные объяснения, писать заявления о понижении в должностях!!! а причина лишь в одном – в уничтожении резервных конвейеров.

Собственно так и работает система – откаты, распилы, блат, кумовство, крышевание и деградация. Борьбы с этим в Солигорске со стороны правоохранительных силовых ведомств фактически никакой не ведется. Уже типичной является ситуация, когда начальники солигорских правоохранительных структур по выходу на пенсию трудоустраиваются у директоров рудоуправлений начальниками отделов кадров, идеологами, заместителями по общим вопросам, начальниками охраны и, в недалеком прошлом, специалистами по гражданской обороне. За какие заслуги они трудоустраиваются и о какой борьбе с экономическими преступлениями при таких обстоятельствах может идти речь!? Более того, есть факты, как с фирмой «Валанд-АЛ», когда бывшие «борцы с преступностью» возглавляют такие фирмы, работающие по вышеизложенной схеме. Но в один прекрасный момент, кажется мне, всё это может закончиться так, как это закончилось для ошмянской таможни.

В данной ситуации оказался и работник 1РУ Александр Молочко, поведавший нам данную историю факта провальной модернизации и наживы на ее отрицательных финансовых последствиях для всего промышленного калийного гиганта. В отношении гражданского активиста сфабриковали материалы расследования и привлекли к дисциплинарной ответственности.

Приказ активист оспаривал в суде Солигорского района. Несмотря на то, что практически все документы по факту данного расследования были составлены “задним числом” без осуществления каких-либо технических экспертиз и без взятия письменных объяснений с непосредственного начальника Александра, судья суда Солигорского района Горшкова Юлия Вячеславовна иск об отмене дисциплинарного взыскания не удовлетворила, проведя аж СЕМЬ заседаний суда! Примечательной особенностью данной судьи является факт того, что в заведомо проигрышных судебных разбирательствах для нанимателя, наниматель у судьи Горшковой оказывается всегда прав. Данное решение Солигорского суда будет, как пояснил сам Александр, оспорено в вышестоящей судебной инстанции по факту получения мотивировочной части. За месяц до этого директором 1РУ Горбачёвым А.С. совместно с руководством Солигорского РОВД в отношении Александра был сфальсифицирован протокол об административном правонарушении, которое судом Солигорского района было прекращено за недоказанностью. В настоящее время Александром направлен полноценный доклад по вышеизложенным фактам провальной модернизации в Комитет государственного контроля Минской области.

В виду последних событий на прошедшей неделе Александра Молочко уведомили о том, что контракт с ним в октябре месяце директором 1РУ Горбачёвым А.С. перезаключён не будет.

Останется ли Горбачёв на своей должности и будет ли с ним продлен контракт, который также заканчивается в октябре - неизвестно, хотя директору и исполняется 65 лет!