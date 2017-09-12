Колонна бронетранспортеров проехала по центру Пинска 1 12.09.2017, 14:43

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Военная техника появилась в райцентре, расположенном недалеко от украинской границы.

Днем 11 сентября колонну бронетранспортеров видели на трассе М-10 у деревни Гончары под Пинском, сообщает media-polesye.by.

Также пинчане рассказывают, что БТР-ы в сопровождении машин ГАИ двигались по улице Горького в районе Центральной библиотеки. Очевидцы предполагают, что передвижение военного транспорта связано с белорусско-российскими военными учениями «Запад-2017», которые будут проходить в нашей стране с 14 по 20 сентября.

Какой стране принадлежат «пинские» бронетранспортеры, определить не удалось, на их люках нанесена эмблема ВДВ. Скорее всего, это БТР-80, еще советского производства.