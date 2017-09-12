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На «Партизан-Рок» в Белостоке белорусы смогут получить годовые шенгенские визы бесплатно

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  • 12.09.2017, 14:51
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«Гайдамаки»
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Концерт «Партизан-Рок» проведут 28 октября в Белостоке на сцене «Ледового Дворца».

В 2017 году партизанский музыкальный отряд будет представлен украинской группой «Гайдамаки», со стороны Польши присоединится коллектив «Культ». От Беларуси в фестивале примут участие «Дзецюки». Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на концерт, организаторы дают возможность оформить годовую шенгенскую визу бесплатно, пишет tut.by.

Напомним, совместный белорусско-польский музыкальный проект «Партизан-Рок» был создан в 2016 году в поддержку прогрессивной молодежи, которая стремится развиваться, учиться, творить, создавать что-то новое, говорить правду, бороться за свои права, свою историю и свое будущее.

— «Партизан-Рок» — это символ борьбы за свободу, проект, который нарушает языковые границы, который объединит страны и поколения музыкой. Музыкой, которая дышит вольным воздухом, — говорят его организаторы.

Когда: 28 октября 2017 года, начало в 18.00 по местному времени

Где: Польша, Белосток, Ледовый дворец / Lodowisko BOSiR (ul.11 Listopada 28)

Стоимость билетов: танцпол, основная цена — 60 рублей, трибуны — 65 рублей

Для белорусских зрителей, которые приобрели билет на «Партизан-Рок», МИД Польши обещает бесплатные годовые шенгенские визы.

Бесплатные шенгенские визы сроком на 1 год (мультивиза): лицам до 25 лет (на момент подачи документов в визовый центр) — бесплатно. Лицам старше 25 лет — 50% стоимости консульского сбора.


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