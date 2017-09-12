Эксперты назвали самые лучшие городские районы в мире 12.09.2017, 15:45

Фото: Flickr

В список попали районы «Треугольник» в Лиссабоне и Тутинг в Лондоне.

Специалисты крупнейшего в мире издательства путеводителей Lonely Planet определили самые лучшие городские районы, куда прежде всего следует наведаться туристам во время путешествий, пишет korrespondent.net.

В числе наиболее примечательных районов оказались Борго Сан Фредиано во Флоренции, где можно отведать тапас в заведении Gesto, а также лучшие авторские коктейли в Mad Souls & Spirits.

Также пользуется популярностью Вестербро в Копенгагене - модный район, изобилующий граффити, множеством магазинов, ресторанов и баров.

Кроме того, в числе лучших фигурируют сеульский Сеонгсу-донг, "Треугольник" в Лиссабоне, Ботафого в Рио-де-Жанейро, Бизнес-Бэй в Дубае, Сансет Парк в Нью-Йорке, Фрелард в Сиэттле, Дамансара Хайтс в Куала-Лумпуре и Тутинг в Лондоне.

Список был составлен с учетом рекомендаций местных жителей относительно заведений (ресторанов, клубов и кафе).