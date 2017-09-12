Пронесший флаг РФ на Паралимпиаде-2016 Фомочкин возглавил «Раубичи» 12.09.2017, 15:51

Андрей Фомочкин

Фото: РИА «Новости»

Директором спорткомплекса долгое время был форвард хоккейной команды правителя.

Новым руководителем спорткомплекса «Раубичи» стал Андрей Фомочкин, сообщили tut.by в Министерстве спорта и туризма. До этого Андрей Фомочкин возглавлял отдел зимних видов спорта в управлении национальных команд Министерства спорта и туризма.

Прежде директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи» долгое время являлся форвард хоккейной команды Лукашенко Андрей Асташевич, который в конце мая был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Новый директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Фомочкин «прославился» на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио.

Свой поступок Фомочкин объяснил тогда «жестом солидарности» с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм после доклада канадского профессора Макларена, заявившего, что в России существует государственная допинговая программа.

Организаторы расценили порыв Фомочкина как политическую акцию. К счастью, белорусских паралимпийцев в Рио оставили, хотя угроза дисквалификации всей команды была вполне реальна. Фомочкин же был лишен аккредитации и выслан из Бразилии.

Вернувшись из Бразилии, Андрей Фомочкин только успевал принимать почести от россиян, «тронутых его поступком» в Рио. Ему подарили квартиру в Подмосковье, в Новосибирской области предложили назвать новый стадион его именем. Фомочкин стал почетным жителем российского города Зеленоградска (Калининградская область).