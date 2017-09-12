Жители поселка под Минском показали, куда уходит «дорожный налог» 28 12.09.2017, 16:10

12,269

Поселок Гатово находится всего в нескольких километрах от Минска, но добраться туда не так-то просто.

Особенно осенью и весной. Нескончаемые белорусские дожди порой превращают дороги агрогородка в трассы для ралли. Чтобы добираться домой на машине, некоторые местные жители даже поменяли легковые автомобили на джипы. Правда, иногда и их мало... Вопрос с дорогами существует уже много лет, но жители поселка все же пытаются добиться решения проблемы и который год кряду отправляют письма во всевозможные ведомства, пишет onliner.by.

В 2010 году в Гатово было построено два многоэтажных дома, а поселку присвоен статус агрогородка. Примерно в то же время участок между частным сектором и многоэтажной застройкой был выделен нуждающимся в улучшении жилищных условий.

С тех пор в поселке многое изменилось, большая часть домов стали заселенными, в них провели электроэнергию, газ, воду — все необходимое, кроме дорог.

— Мы уже много лет ведем диалог с сельсоветом и добиваемся прокладки дорог, но нам только обещают, переносят сроки, меняют проекты. Одним словом, перекладывают бумажки, — жалуется один из местных жителей, Сергей, который пришел на встречу с журналистами в десятке прочих обеспокоенных граждан.

Со слов местных, переселившимся за город людям даже пришлось поменять легковые автомобили на джипы — иначе не проехать.

— Я уже давно купил здесь дом, но въехать не могу, остаюсь в квартире. Как я могу выехать отсюда на работу или детей на улицу отпустить? У меня был Fiat с задним приводом, но от него толку вообще не было. Я даже подвеску укреплял, но все равно вытягивать приходилось, — жалуется мужчина.

— С детьми особый случай, — подхватывают две молодые мамы. — Ребенок если за калитку выйдет, его не узнать потом: по пояс в грязи. А женщинам как быть? Единственная обувь, которая подходит для Гатово, — резиновые сапоги. Приходится в них выходить, а потом переобуваться.

Несколько местных мужчин предлагают прокатиться по поселку, чтобы увидеть всю прелесть пристоличных дорог своими глазами. На некоторых улицах ямы действительно «пожирают» большую часть колеса внедорожника, и это при отсутствии проливных дождей.

— Когда я только заселился, дорог вообще не было, приходилось брать трактор и просто «протаптывать» тропинки. Потом поселок ожил, дороги появились сами собой, но делать с ними местные власти ничего не хотят. То у них денег нет, то проект меняют, то еще что-то. Конкретики никакой нет — «ждите», — рассказывает экскурсовод.

В дальней части поселка горы грязи сменяются ровно уложенным бутовым камнем: жители одной из улиц скинулись и заказали несколько машин недорогого строительного материала. Со слов жителей соседних улиц, вариант не лучший: бутом запросто можно распороть шину.

— У нас есть чат в Viber, там мы обсуждали вариант с прокладкой дороги за собственные средства, но на нашей улице инициативу поддержала всего лишь половина домов, остальные не захотели тратить деньги на ремонт. Мы посчитали — на нашу улицу каждый должен скинуться по $200—300. Для некоторых это многовато, — делится Евгений.

В сельсовете о проблеме, конечно, знают. Правда, обнадеживать людей не торопятся.

— Я постоянно держу связь с застройщиком и общаюсь с местными жителями. В 2010 году здесь было выделено около 300 участков. Почти все эти люди, не считая пятнадцати участков, которые были проданы на аукционе, получили их бесплатно, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. До 2014 года все шло хорошо и в наших планах было строительство асфальтной дороги, но потом дела застопорились, деньги кончились, — объясняет председатель Новодворского сельского исполнительного комитета Николай Максимчиков. — Сейчас мы пытаемся добиться пересмотра проекта: укладки песчано-гравийной смеси вместо асфальта хотя бы на двух главных улицах. Мне кажется, небольшие улочки люди в состоянии и сами отремонтировать. Не все же им бесплатно могут дать.