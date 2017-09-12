Максим Винярский: Наше дело приносит результат 12.09.2017, 16:15

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Максим Винярский

Фото: «Наша Ніва»

Методы власти устарели, а патриоты движутся вперед.

Об этом активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» заявил сайту Сharter97.org после своего освобождения из ЦИП на Окрестина:

- Меня поместили на Окрестина c целью не допустить моего участия в Акции предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади. Про это судьи, конвоиры, тюремщики говорили почти прямым текстом. Конечно, формальным поводом для ареста стало участие в акции 22 июня, но реальных своих целей представители власти не скрывали. В Администрации ЦИП на Окрестина мне так и сказали: пришло время вам у нас посидеть.

8 сентября, когда тюремщики проводили обход камер, они обратились ко мне со словами: вот видишь, вместо того, чтобы быть там – ты у нас. Можно сказать, что режим не придумал никаких новых методов и действует по старым, желтым методичкам. Ничего в их отношении к задержанным политическим активистам не изменилось, но и на нас их методы никакого влияния не имеют. Я продолжал и буду продолжать делать то, что я считаю нужным.

- Cразу после Акции предупреждения в Лиде прошел стотысячный фестиваль под бело-красно-белыми флагами, который многие назвали продолжением Дня воинской славы и торжеством белорусского патриотизма. Как вы это прокомментируете?

- Ни про Акцию предупреждения, ни про патриотический фестиваль в Лиде я не слышал. Тюремная администрация старалась сохранять режим информационной изоляции, но меня очень радует, что люди сначала вышли на акцию в Минске, а потом показали свое единство и верность патриотическим идеалам в Лиде. Значит наше общее дело приносит результат.