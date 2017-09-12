Украинский ракетостроитель: Поставщиком ракетных двигателей для КНДР является Россия 6 12.09.2017, 16:32

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Фото: Reuters/KCNA

Пхеньян мог получить от Москвы ракетные двигатели в ходе визита Ким Чен Ира в РФ.

В этом уверен гендиректор украинского Павлоградского химзавода Леонид Ткач, который 30 лет занимается разработкой ракетных двигателей на твердом топливе, передает УНИАН. В эфире программы "Гроші" он заявил, что нынешние ракеты Северной Кореи используют двигатели, мощности которых соответствуют аппаратам, которые были построены в Германии в прошлом веке. К такому выводу он пришел, анализируя след от северокорейской ракеты.

Он считает, что вопрос о том, как они попали в КНДР, следует задать российским властям. По его мнению, на запускаемых Пхеньяном ракетах могут стоять двигатели, которые РФ должна была утилизировать еще в начале 90-х. Вместо этого она, по всей вероятности, передала Северной Корее во время визита Ким Чен Ира в Россию, который прибыл большим железнодорожным составом, заявил Ткач.

Отметим, что покойный лидер КНДР Ким Чен Ир трижды посещал Россию — в июле-августе 2001-го, августе 2002-го и августе 2011 года, причем в последний раз доехал только до Улан-Удэ, где состоялась его встреча с Дмитрием Медведевым.

В то же время Ткач опроверг предположения о том, что ракетные двигатели РД-250 могли попасть в Северную Корею из Украины, поскольку, по его словам, в таком случае мощность двигателей КНДР была бы гораздо выше по сравнению с тем, что демонстрируют видеокадры северокорейских пусков.

Ранее аналогичное мнение высказывал 74-летний немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер. В интервью DW он выразил уверенность, что компоненты ракет, использованных Северной Кореей в последних тестовых запусках, были произведены в Российской Федерации и затем завезены в КНДР.

"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" — все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них – старые советские ракеты. Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", — заявил он.