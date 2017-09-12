Названы лучшие туристические направления мира для путешествий в сентябре 2 12.09.2017, 16:59

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парк Йеллоустоун

Сентябрь – идеальный период для отпуска и путешествий.

Сентябрь – это время, когда на улице еще тепло, но толпы туристов уже поменьше. Идеальный период для отпуска и путешествий.

Еще одна особенность путешествий в сентябре – потрясающая ярко-желтая и багровая листва на деревьях. Поэтому первый месяц осени уместно провести в одном из красивейших национальных парков мира.

Если вы хотите понежиться на солнце и искупаться, есть уголки планеты, куда не доходит осенний холод.

Эксперты тревел-портала Travel + Leirure (перевод — nv.ua) составили подборку лучших туристических направлений для путешествий в сентябре.

Рим, Италия

Рим – это город, который лучше исследовать пешком, поскольку осенью он особенно прекрасен. Смело отправляйтесь смотреть на величественную архитектуру и другие достопримечательности итальянской столицы.

Фото: Pixabay

Портленд, Мэн, США

К сентябрю толпы туристов уже покидают Портленд, цены на отдых снижаются, но погода остается по-прежнему теплой. Приехав в Портленд, вы можете расскрыть для себя гастрономическую сторону города – попробовать роллы с лобстером, мороженое с лосбтером, картофель фри и другие снэки в местном ресторанчке Duckfat, вкусный кофе и выпечку.

Долина Оканаган, Британская Колумбия, Канада

Долина Окаган – одно из лучших мест для винного туризма, оно не уступает Тоскане или долине Напа. Здесь производят восхитительный Пино-ноуар и Рислинг. Виноделы открывают здесь восхитительные рестораны.

Сан-Диего, Калифорния, США

Еще один город для гастрономического туризма. Здесь можно попробовать рыбные тако, устрицы, пончики и многое другое. В 30 минутах езды от Сан-Диего расположена Тихуана – приграничный мексиканский город, где вас удивят старинная и современная архитектура, вкусная уличная еда и недорогая текила.

Париж, Франция

Париж прекрасен в любое время года. В сентябре здесь тепло, спокойно и красиво. В Париже замечательная архитектура узких улочек, много музеев, галерей, ресторанов и уютных кофеен с лучшими круассанами.

Фото: Pixabay

Катскилл, Нью-Йорк, США

В сентябре листья на деревьях Катскилла наливаются красками, люди приезжают сюда, чтобы насладиться видами и воздухом гор, устроить пикник и расслабиться.

Национальный парк Йеллоустоун, США

Этот биосферный заповедник входит во Всемирное Наследие ЮНЕСКО. Парк простилается вдоль штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. На огромной территории парка находятся реки, озера, каньоны и пещеры. Если хотите отдохнуть душой и телом, вам определенно сюда.

Фото: Pixabay

Мехико, Мексика

В сентябре стоит посетить и Мехико. Осмотреть соборы и дворцы, музеи и древний город ацтеков, насладиться пикантной уличной едой и теплой, солнечной погодой.

Тбилиси, Грузия

Столица Грузии – обязательный туристический пункт для любителей архитектуры. Здесь можно насладиться как европейской, так и азиатской архитектурой, персидской, советской и современной. Кроме красоты зданий, в Грузии вас порадуют замечательной едой и вином.

Гуаякиль, Эквадор

Эквадор всегда привлекал любителей природы. На берегу Тихого океана в этой стране расположился город Гуаякиль, где в сентябре проходит уникальная ярмарка бананов.