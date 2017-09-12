Минобразования ответило на крик души писательницы 8 12.09.2017, 17:25

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Евгения Пастернак

По мнению чиновников, «все проблемы высосаны из пальца».

Писательница и мама школьницы Евгения Пастернак написала открытое письмо Министерству образования, в котором рассказала о школьных проблемах. Письмо перепечатали многие СМИ, прочитали его и в Министерстве образования. Пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая рассказала kp.by, что в этом органе госуправления думают о письме.

- В письме не поднимается ни один серьезный вопрос. Ни один не требует того, чтобы писать письмо министерству. Это даже смешно.

Тем временем Евгения Пастернак пишет:

- Все изменения в образовании, которые прошли в стране начиная с 2007 года, вели к стабильному ухудшению положения дел. А это говорит о том, что вы не справляетесь с ситуацией. И, судя по последним инициативам (форма для учителей и замена системы оценивания, изменение времени начала занятий и непродуманный ввод оплаты питания через ЕРИП, начало учебного года без полного комплекта учебников и сопровождающих материалов), не справляетесь потому, что даже приблизительно не представляете себе реальную ситуацию и реальные нужды школ.

Людмила Высоцкая прокомментировала некоторые проблемы, о которых пишет Пастернак.

Форма для учителей и замена системы оценивания

- Форма для учителей? Нет никакой формы, мы просто просим, чтобы был дресс-код, чтобы учителя одевались опрятно и не ходили на уроки в рваных джинсах. Замена системы оценивания - нет замены системы оценивания: была десятибалльная система, она и остается.

Изменение времени начала занятий и непродуманный ввод оплаты через ЕРИП

- ЕРИП к министерству не имеет никакого отношения, это инициатива города. Задумка неплохая - отойти от наличных денег, главное, чтобы на местах ее грамотно выполняли.

Те школы, где учатся в одну смену, перешли на 9 утра. Там, где две смены, начало уроков в 8.15 - 8.30. Этот вопрос во многом решает администрация школы. Да, некоторые еще недоработали. Министерство говорило о том, что, если уроки начинаются в 9.00, кабинеты должны быть открыты с 8 часов, чтобы дети не сидели в коридоре, но в некоторых школах это именно так.

Начало учебного года без полного комплекта учебников и сопровождающих материалов

- Есть линейка из 30 новых учебников, которая вышла к началу учебного года. Еще 11 учебников будут к концу календарного года. Получается 41 новый учебник. Есть старые учебники и новые программы. Новые программы написаны для учителей, а не для учеников. Если из учебника по новой программе выброшена какая-то тема, ее можно просто пропустить, здесь же ничего сложного нет - объяснять детям только то, что есть в программе.