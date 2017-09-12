Последствия урагана «Ирма»: Фото до и после 12.09.2017, 17:17

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Cилу стихии почувствовали на себе около 1,2 миллиона человек.

Самый сильный ураган в Атлантическом океане за последние 10 лет стал причиной значительных разрушений на Карибских островах. От его воздействия пострадали около 1,2 млн человек.

"Ирму" теперь классифицируют как тропический шторм, но еще несколько дней назад ураган относился к пятой категории, а скорость ветра достигала 295 км/час. По предварительным данным, там погибли по меньшей мере 37 человек, пишет bbc.com.

Ураган затем прошелся по территории США, в результате чего там погибли по меньшей мере 10 человек.

Тортола

По меньшей мере пять человек погибли на острове Тортола, который является частью Британских Виргинских островов.

В субботу туда прибыл транспортный самолет с несколькими десятками британских военных, которые помогут в восстановлении инфраструктуры острова.

Аэропорт сильно пострадал, но именно зал прибытий сейчас используется в качестве центра по руководству восстановительными операциями.

Премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что остров Барбуда непригоден для жизни после урагана "Ирма".

Большая часть населения острова - чуть более 1600 человек - проживает в городе Кодрингтон, где, как показывают снимки со спутника, наибольшее количество разрушений.

Некоторые здания были полностью уничтожены, и повсюду на улицах лежат разбросанные ветром обломки домов и конструкций.