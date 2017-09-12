Станислав Шушкевич: Белорусские власти ни в чем не могут отказать Москве 1 12.09.2017, 17:35

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Военные учения «Запад-2017» показывают, что Лукашенко — вассал Кремля.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич высказал «Радыё Рацыі» свое мнение по поводу проведения в Беларуси военных российско-белорусских учений «Запад-2017».

- Если у Кремля нет возможностей и желания позаботиться о настоящем благосостоянии российского народа, то людям нужно показать, что у страны есть враги на Западе, и что Россия может этому противостоять, а значит необходимо тратить на такие вот мероприятия много средств. А белорусские власти восточному соседу ни в чем же не могут отказать.

Во время учений постреляют, зря потопчут землю белорусскую. Сейчас Путину не удобно в международном плане устраивать какие-то новые провокации. Кремль так обанкротился с Донбассом и Крымом, что, как мне кажется, не будет Москва сейчас принимать какие-то военные действия. К тому же, Беларусь находится в экономической зависимости от России.

- Страны Балтии, Польша, Украина с большой осторожностью смотрят на эти военные игры...

- И их после печально известных событий в Украине можно хорошо понять. На границе россияне будут бряцать оружием, поэтому беспокойство соседей, безусловно, есть. А Москва, естественно, имеет большое желание потрясти Западу и НАТО кулаком через эти учения. Мне кажется, что на это все и рассчитано.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся уже 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».