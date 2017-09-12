Как слетать в Азию за 200 евро – или вообще бесплатно 12.09.2017, 17:59

Интересные и недорогие путешествия.

Сегодня обзор сitydog.by небольшой, но интересный: автобус в Гданьск за 7 евро, самолет из Минска в Азию и еще один самолет в Азию с бесплатными билетами.

Съездите в Гданьск за 7 евро

Распродажа от литовского филиала Ecolines продлится до 12 сентября включительно. Тут можно найти билеты на автобус бизнес-класса из Вильнюса в Гданьск всего за 7 евро. Даты – с 1 октября по 14 декабря.

Осталось придумать, как добраться до Вильнюса и сделать визу, если у вас нет.

И- Минска в Азию за 200 евро

Вариант для тех, кто не хочет зимовать в Минске. «Туркменские авиалинии» предлагают за 200 евро полететь из Минска в Азию и не возвращаться: 200 евро – это в одну сторону.

Билеты можно купить прямо сейчас на декабрь–январь. Если вдруг решились, то стоит поторопиться: совсем недавно билет в Дели можно было купить за 190 евро, а сейчас уже за 212.

Слетать в Азию, оплатив только сборы

Довольно интересная акция Free Seat от AirAsia – до 17 сентября можно купить билеты в Азию, оплатив только сборы. Вот здесь можно посмотреть все направления, куда летает AirAsia.

Только многим акция не подойдет. AirAsia не летает ни из Вильнюса, ни из Варшавы. Но вдруг вы захотите из Дели, куда прилетели за 200 евро, бесплатно добраться до Бангкока.