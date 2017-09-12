Мерзавцы и табличка 1 Алексей Навальный, navalny.com

12.09.2017, 18:15

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Борис Немцов

Мемориальная табличка Немцова на его доме провисела всего пять дней.

Какое-то фантастическое скотство. Содрали всё-таки мемориальную табличку Немцова на его доме. Она провисела там всего пять дней.

Табличку повесили на доме, где жил Немцов, по решению собственников дома. То есть это их имущество и их полное право: хотят — табличку делают, хотят — вывеску «Пиво».

Отодрать её и унести — это в чистом виде кража и порча чужого имущества.

Ну а сделали такую гадость вот эти гоблины:

Именно поэтому я скорее не согласен с Сергеем Пархоменко в том, что мэрия тут ни при чём. Примелькались уже эти физиономии: они же «зелёночники», плеснувшие мне в лицо токсичной дрянью, они же нападают на пикеты, они же помогают СК фабриковать уголовные дела против невиновных людей своими ложными показаниями.

Судя по тому, как они получают информацию из спецслужб и как полиция тщательно не может их найти даже в случаях, когда все знают их имена и адреса, и здесь не обошлось без «руководящих указаний».

Мэрия уже заявила, что планирует демонтировать табличку, но делать им это весьма несподручно. Скандал, журналисты, жители выбегут. Тем более, что инициатор установки — местный депутат, живущий в этом доме. То есть человек, знающий закон.

Вот и организовали «содействие по линии сочувствующих патриотов». Мэрия выписала этих шестёрок, они сделали неприятную работу. В лучших традициях Латинской Америки.

Алексей Навальный, navalny.com