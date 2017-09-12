Таксист в Могилеве снял с карты пассажира $5 тысяч 7 12.09.2017, 18:30

2,164

Таксист на протяжении четырех дней объезжал банкоматы, пока не опустошил карту полностью.

Таксист в Могилеве украл почти 5 тыс. долларов с карты пассажира, который пьяным решил поехать из Могилева в Гродно.

У 61-летнего жителя одного из районов Могилевщины с банковской карты пропала приличная сумма денег. Потерпевший работал в Российской Федерации вахтовым методом, неплохо зарабатывал. В отпуске приезжал в Могилев к знакомой, затем решил отправиться в Гродно. До вокзала поехал на такси, пишет mogilevnews.by.

– В кассе он купил билет, сняв перед этим деньги в банкомате. Таксист стоял рядом и наблюдал. С билетом пассажир направился к вагону, но на поезд по причине сильного алкогольного опьянения его не пустили. Таксист согласился отвезти его в Гродно за 500 белорусских рублей, – рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома Андрей Никитин.

В банкомате мужчина снял оговоренную сумму (снова под бдительным взглядом таксиста), отдал водителю и сел в машину. По пути выпил бутылку водки. На следующий день, проснувшись после обеда, обнаружил, что лишился карты. Он позвонил в Россию, в банк, и узнал, что с нее начали снимать наличность с девяти часов утра. Заявление в милицию мужчина написал после того, как съездил в Россию и заблокировал карту. За это время у него пропало около 5 тысяч долларов.

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД изъяли записи с камер видеонаблюдения банкоматов и улиц города и начали искать подозреваемого. Им оказался тот самый таксист, ни разу не судимый 35-летний могилевчанин.

– Со слов таксиста, пассажир выронил карту в машине, – вспоминает Андрей Никитин. – Водитель вернулся в Могилев и на протяжении четырех дней объезжал банкоматы, пока не опустошил карту полностью. В каждом он снимал по лимиту 200 долларов США и какое-то количество белорусских рублей.

За хищение денег с использованием компьютерной техники в крупном размере суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 базовых величин (2300 рублей) и к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Похищенные деньги частично изъяли в ходе следственных мероприятий. Остальной ущерб обвиняемый полностью погасил.