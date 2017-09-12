Прощай, рубль: Крупнейший инвестор уходит из российской валюты 12.09.2017, 18:40

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Фото: Reuters

Валютный рынок РФ ожидает масштабный отток иностранного капитала.

Российскому валютному рынку предстоит пережить масштабный отток иностранного капитала, который приходил на покупку облигаций правительства РФ, поддерживая курс рубля в условиях упавших цен на нефть и санкций Запада, пишет finanz.ru.

Крупнейший зарубежный инвестор в рубль и российский госдолг - Пенсионный фонд Норвегии - объявил о решении полностью ликвидировать свои вложения в РФ. Самый богатый суверенный фонд на планете, чьи активы в 2017 году достигли 1 триллиона долларов, планирует распродать облигации развивающихся стран и оставить в портфеле лишь бумаги в долларах США, евро и британских фунтах.

На начало июля на балансе норвежского фонда находились облигации федерального займа на 2,9 млрд долларов, сообщает в обзоре Райффайзенбанк. Согласно новым правилам, эти бумаги будут проданы, а вырученные рубли - конвертированы в валюту, которую фонд выведет из России.

В результате рынок госдолга РФ потеряет почти 20% всех иностранных инвестиций, сделанных за последние 1,5 года - в сумме за это время нерезиденты вложили в ОФЗ 14 млрд долларов. Этот рекордный в истории приток "отвязал" рубль от нефти и к лету 2017-го поднял его курс на 10% выше фундаментально обоснованных значений, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По данным Райффайзенбанка, на норвежский пенсионный фонд приходится 10% всех вложений нерезидентов в ОФЗ. Быстрая распродажа такого пакета может привести к обвалу на рынке, поэтому в интересах фонда выходить постепенно, сбрасывая бумаги небольшими порциями, говорит руководитель департамента инвестуслуг и андеррайтинга Связь-банка Александр Никонов.

Риск, однако, заключается в том, что исход одного крупного инвестора может побудить остальных последовать его примеру, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Ралли на рынке ОФЗ, которое подбросило их цену до максимумов с 2013 года, практически исчерпано, и в него заложено снижение ставки ЦБ на годы вперед, объясняет он: при инфляции в 4% и ставке центробанка в 6,5% 10-летние бумаги будут давать доходность 7,2-7,4%, тогда как сейчас рыночное значение - уже 7,5%.

Самым серьезным риском для рынка российского госдолга и рубля остается новый пакет санкций США: в подписанный Дональдом Трампом законопроект заложено поручение Минфину Штатов проработать полный запрет на вложения в гособлигации РФ, напоминает управляющий директор "Арбат Капитала" Алексей Голубович: "хотя пока решение не принято, очевидно, что оно не за горами, и кто не успеет продать, тот сам виноват".

Спекулятивные пирамиды в валютах развивающихся стран строятся медленно, а рушатся, как правило, в одночасье: когда объем вложений "зашкаливает", малейший риск может вызвать цепную реакцию и бегство капитала, предупреждает стратег Bank of America Майк Харнетт.

В случае массового исхода иностранцев из ОФЗ при нефти по 50 справедливый курс доллара поднимется до 70-73 рублей, прогнозирует Голубович.

"Колоссальный спрос на валюту будет предъявлен практически одномоментно", в этих условиях "избежать быстрого обесценения рубля будет практически невозможно", соглашается директор "Центра развития" ВШЭ Наталья Акиндинова.

В случае введения американских санкций доходности ОФЗ могут взлететь на 4 процентных пункта, а цены - обрушиться до значений пика кризиса в начале 2015 года, показал анализ, проведенный российским ЦБ.

Кроме того, "у небольшого количества отдельных банков будет отмечаться снижение показателя достаточности капитала Н1.0 ниже установленного минимального уровня (8%)", предупреждает Центробанк.