Видеофакт: Под Вилейкой белорус нашел гигантский боровик 2 12.09.2017, 18:50

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Масса боровика составляет более двух килограмм, а шляпка в диаметре достигает 25 сантиметров.

Гриб-гигант нашли в лесном массиве в районе деревне Шиловичи. По словам грибника, боровик оказался чистым, а домой его пришлось везти на сиденье автомобиля, так как он не поместился в ведро, сообщает «Край».

– Честно говоря, когда нашел боровик, ни я, ни жена не поверили своим глазам. Сначала подумали, что это камень, – рассказал он. – В высоту он был где-то сантиметров 25, а весом – больше 2 килограмм. Я впервые в жизни видел такой большой гриб. И главное, он был без червей, абсолютно чистый. А по твердости мог дать фору молодым боровичкам, что у меня сейчас в ведре. Настоящий подарок природы! — рассказал молодечненц Сергей Иванов.