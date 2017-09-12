В «ЛНР» спортсмен достал флаг Украины и порвал грамоту «республики» 12.09.2017, 18:57

Мастер спорта по полиатлону выразил свой протест прямо во время церемонии награждения.

В оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) во время церемонии награждения мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко набросил на плечи украинский флаг и разорвал грамоту «ЛНР». Об этом пишет в Facebook пользователь Антон Птицын.

«Сейчас он находится в лапах МГБ и ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 343 УК ЛНР — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Луганщина-земля героев. Слава Украине!», – пишет он.