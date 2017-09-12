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У Беларуси забрали ЧЕ-2017 по тхэквондо

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  • 12.09.2017, 19:28
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Европейская федерация тхэквондо перенесет чемпионата Европы из Беларуси в другую страну.

По причине непредвиденных обстоятельств Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси, который был доверен нашей столице минувшим летом, сообщает worldtaekwondoeurope.org.

Официальный сайт ЕФТ подчеркивает, что соревнования не будут отменены и что уже ищет альтернативную страну-хозяйку для организации форума, чтобы провести его до окончания 2017 года.


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