Побег из апокалипсиса: Минчанин оказался в Майами во время урагана 2 12.09.2017, 19:15

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Ураган настиг белоруса вместе семьей во время отдыха в США.

Ураган «Ирма», ставший для США одним из самых мощных за последние десятилетия, превратил цветущий Майами в город-апокалипсис. Затопленные улицы, обесточенные дома, сносимые порывами ветра деревья и автомобили. И пусть такое критичное положение наблюдалось не во всем городе, а в основном в прибрежной (и элитной) его части, этот «экспириенс» не для слабонервных. Именно поэтому еще накануне разгула стихии власти штата Флорида распорядились об эвакуации 6,3 млн человек. Среди тех, кто решил срочно покинуть город и штат, оказался и Марат из Минска (имя изменено по просьбе героя). Молодой человек вместе с женой и грудным ребенком проводил лето на первой береговой линии в пригороде Майами. Поначалу минчанин лишь отслеживал новости и наблюдал за развитием ситуации. А когда стало понятно, что стихия затронет и место, где он живет, решил вернуться в Беларусь раньше запланированного, пишет «Онлайнер».

Райский отдых превращается…

— Отъезд у нас был запланирован на 20 сентября, — рассказывает Марат, которому пришлось срочно менять распорядок жизни. — Естественно, мы смотрели новости, слышали призывы губернатора бежать из города и спасать свои жизни, но какое-то время решили выждать. Власти начали эвакуацию жителей 4—6 сентября. Тогда уже стало совершенно ясно, что стихия не обойдет нас стороной и пора собирать вещи.

Сразу же бросился менять билеты: 5 сентября связался с авиакомпанией и купил билеты на ранний вылет 8 сентября. Маршрут следующий — из Майами во Франкфурт, а уже оттуда в Минск. По прогнозам погода в этот день должна была быть летная, никаких отмен и прочего, одним словом, ничего страшного. Поэтому я был спокоен — думал, не спеша соберем чемоданы, поедем в аэропорт и улетим домой.

В городе между тем обострялась обстановка: в магазинах заканчивались вода и консервы, с заправок пропадал бензин. Найти все это еще, конечно, можно было, но уже не так просто, как раньше. И вдруг накануне вылета, в четверг, на телефон приходит SMS: «Извините, ваш рейс отменен». Как так! При этом прогноз погоды все еще положительный — на эту дату ни шторма, ни грозы. Как я узнал потом, «Аэрофлот» за своими клиентами прилетел, а мы с «Люфтганзой» пролетели. На аэропорт списать отмену рейса не получится. То есть все было спокойно и накануне, и в день вылета, поэтому план Б я даже не продумывал.

Стал звонить в авиакомпанию, а там предложили только один вариант развития событий — поменять город вылета с Майами на Нью-Йорк. Делать нечего, пришлось согласиться, ведь тогда я искренне рассчитывал купить прямой авиабилет до Нью-Йорка. Понятно, что незапланированные квитки надо было приобретать за свой счет — ну и что, что рейс отменили не по моей вине. Начинаю пробовать купить билеты и понимаю, что уже все — нет ни одного, ведь от стихии бежит буквально весь регион. Мест просто-напросто нет. Остается только вариант с машиной.

Побег из апокалипсиса, который запомнится навсегда

Надо уточнить, что мы жили в небоскребе на берегу. В четверг вечером, часов в 16—17, нас предупредили, что на следующий день в 12 часов отключат электричество, воду, лифт и прочее. То есть комфортный дом превратится в тюрьму. Очевидно: надо бежать. Связываюсь с компанией, у которой арендовал автомобиль, чтобы предупредить, что я уеду в Атланту. На что мне говорят: нет, возвращай машину, о таких поездках не может быть и речи. Пришлось их обмануть и сказать, что верну машину завтра, а на самом деле уехать ночью.

Дорога в Атланту — отдельная история. С топливом была настоящая беда — на многих заправках его не оказалось. Пусто. Приходилось съезжать с трассы на боковые дороги и заправки в поисках бензина. Эмоционально был настоящий ад. Дорога, которая в обычной ситуации могла бы занять шесть часов, в итоге растянулась на 22. Отдыхали мы всего лишь дважды по 30 минут. Скорость движения была 5—10 километров в час: проедешь чуть-чуть и станешь. Сильно чувствовалось общее напряжение. Знаете, такое ощущение, будто за тобой кто-то гонится. Наверное, так себя чувствуют герои фильмов о зомби. Но надо отдать должное людям — ни драк, ни ругани на дороге не было. Мародерства тоже. Кстати, никто не стал задирать цены на еду и воду. Да, продукты пропадали, но в тройном размере никто не брал с покупателя. Все, наоборот, сочувствовали. До Атланты мы все-таки добрались, хоть путь этот и был очень нелегким.

Больше всего от произошедшего в выигрыше, наверное, владельцы отелей — представляете, миллионы людей съехали с насиженного места и стали искать ночлег. Насколько я понял, номера подорожали, но не очень существенно. Мне удалось забронировать хороший номер в хорошей гостинице, с этим напряженки не было, но вот наполняемость отелей с 40% выросла до 95—100%. Причем мужчинам номера давали не всегда, а если заходила женщина с ребенком, то для нее сразу находился вариант.

Ураган — далеко не главное разочарование от поездки

Возмутило минчанина то, как повела себя авиакомпания: цены на билеты на внутренние рейсы моментально выросли в разы. Ничего святого, чистый бизнес. Когда перевозчика стали «склонять» в Twitter, по стоимости подвинулись — появилось несколько самолетов с ценами $100—200. Но этих бортов явно не хватало, чтобы вывезти всех желающих.

— В результате за билеты на рейс из Атланты до Нью-Йорка (продолжительностью полтора часа) я отдал на двоих взрослых (грудной ребенок летит бесплатно) $1700. Также в процессе поездки, когда уже стало очевидно, что движемся мы слишком медленно и не укладываемся в график, созванивался с «Люфтганзой», чтобы сообщить: к пятнице в Нью-Йорк не успеваем, надо что-то делать. Мне предлагают: оплатите штраф и улетайте во Франкфурт в понедельник или вторник (на выбор). Выбрали вторник, так как штраф был меньше ($500).

Я опытный путешественник, только в США был раз пять, хорошо владею английским языком. И то мне было сложно, постоянно приходилось нервничать из-за непонятной ситуации с вылетом. Не представляю, что бы делала моя жена или любой другой человек, окажись в такой ситуации. Во время ЧП денег надо немерено — по моим прикидкам, переплатить за все пришлось тысяч пять. Конечно, государство предоставляет убежище и прочее, но это не условия для семьи с маленьким ребенком.

Я очень зол на авиакомпанию, которая поступила с нами так. Считаю, что нас, пассажиров, просто кинули. Как можно так поздно предупредить о том, что рейс отменяется. Если бы хотя бы за неделю сказали, что возможна такая ситуация, я бы спокойно отступал, без нервов и спешки. А так до последнего был уверен, что все нормально, завтра летим — и вдруг вечером SMS: «Рейс отменен». У нас не осталось никаких вариантов цивилизованно выбраться из города. Замечу, что так обошлись с клиентами, которые летели бизнес-классом и платили немалые деньги за перелет. По возвращении домой буду думать, как их юридически/репутационно преследовать: пусть люди знают, как их могут оставить на произвол и еще штрафовать. Считаю, что всех пассажиров бросили на волю стихии — выбирайтесь сами как хотите. Да еще все дозвоны велись с 30-минутным ожиданием на линии, — рассказывает Марат.

Другой белорус, который живет в США, в отличие от Марата решил остаться в Майами даже во время бури. Сейчас в городе светит солнышко и все кажется красивым и умытым, но следы ненастья можно отыскать повсюду.

— Воду отключили еще в пятницу, но электричество оставили, правда, кондиционеры не работают. К слову, интернета нет до сих пор, работает только мобильная связь. Если говорить в общем, то все было организовано на хорошем уровне: владельцы каркасных домов могли укрыться в убежищах, да и все, кто не покинул город за неделю. Вода и продукты продавались до вечера четверга.

Могу сказать, что в целом разрушений не много. Возможно, где-то локальные подтопления есть — все в зависимости от близости к океану. Заметил разрушения инфраструктуры города и несколько разбитых витрин магазинов и ресторанов. На один жилой дом упало дерево. В соседнем старом доме (где окна старые и не hurricane impact) побило окна. Занавески болтаются из окон. Но еще раз подчеркну, это старое несовременное жилье. Современные дома с противоураганными стеклами стоят целыми и невредимыми. Самое заметное — это то, что на земле валяется много веток и листьев. А вообще ураган уже ушел в Мексиканский залив, — уточняет молодой человек.