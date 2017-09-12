закрыть
12 сентября 2017, вторник, 21:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Литве выпустят памятную монету, посвященную Скорине

3
  • 12.09.2017, 19:26
  • 1,170

Рядом с литовским языком на монете присутствует и старобелорусский.

В Литве в конце 2017 года выпустят памятную монету, посвященную 500-й годовщине издания белорусским просветителем и первопечатником Франциском Скориной книги "Псалтирь" (с нее началось белорусское книгопечатание).

Монета будет иметь номинал 20 евро. Банк Литвы отчеканит ее из серебра тиражом три тысячи экземпляров. Рядом с литовским языком на ней присутствует и старобелорусский.

Как известно, Нацбанк Беларуси выпускал памятные монеты, посвященные Скорине. Они были отчеканены на Литовском монетном дворе.

Фото: lb.lt
Фото: lb.lt

Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать