В Литве выпустят памятную монету, посвященную Скорине 3 12.09.2017, 19:26

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Рядом с литовским языком на монете присутствует и старобелорусский.

В Литве в конце 2017 года выпустят памятную монету, посвященную 500-й годовщине издания белорусским просветителем и первопечатником Франциском Скориной книги "Псалтирь" (с нее началось белорусское книгопечатание).

Монета будет иметь номинал 20 евро. Банк Литвы отчеканит ее из серебра тиражом три тысячи экземпляров. Рядом с литовским языком на ней присутствует и старобелорусский.

Как известно, Нацбанк Беларуси выпускал памятные монеты, посвященные Скорине. Они были отчеканены на Литовском монетном дворе.

Фото: lb.lt