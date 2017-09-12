Частная разведка США: Кремль получил тревожный сигнал 4 12.09.2017, 19:35

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В России появилась новая сила.

В воскресенье, 10 сентября, в России прошли выборы губернаторов и депутатов в законодательные органы субъектов страны. Выборы стали важным индикатором поддержки Кремля после массовых протестов против российской власти в июне этого года. С экономическим застоем, ослабленным политическим аппаратом и сменой поколений Москва теряет политическую хватку. И результаты муниципальных выборов можно воспринимать как тревожный сигнал для Кремля. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

С приближением региональных выборов Кремль столкнулся с серьезными проблемами во многих избирательных гонках – особенно в нескольких губернаторских – со стороны объединенных оппозиционных групп и политиков. Кремль уделил много внимания этим выборам, блокируя соперников подкупом, запугиванием и использованием спорного механизма – "муниципального фильтра", который требует от кандидата заручиться подписями от 5 до 10% местных депутатов, чтобы участвовать в выборах. Антиоппозиционная кампания оказалась успешной для Кремля, и на выборах глав субъектов РФ доминировали "Единая Россия" и ее сторонники.

Напротив, неприятными для Кремля оказались результаты муниципальных выборов. Оппозиция и независимые кандидаты добились побед во многих городах России. Самым ярким успехом стали муниципальные выборы в Москве, где оппозиционные кандидаты получили большинство в 14 районах, в том числе в Гагаринском, где голосовал сам президент России Владимир Путин, и Тверском – престижном центральном районе, где расположен Кремль. В целом в Москве оппозиционные или независимые кандидаты завоевали 23% мест – беспрецедентный максимум.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует кандидатов, представляющих не "Единую Россию". И отметил, что выборы стали свидетельством плюрализма и честного голосования. Впрочем, сообщения о манипуляциях с избирателями по-прежнему не были редкостью. Один из приспешников Кремля был запечатлен на камеру, когда раздавал председателям избиркомов конверты с "вознаграждением", и впоследствии был уволен мэром Москвы Сергеем Собяниным. Но, независимо от того, насколько справедливыми были выборы, их результаты свидетельствуют о том, что откровенные фальсификации голосования становятся все сложнее для Кремля.

Прогресс "Объединенных демократов" в достижении единства является, пожалуй, самым значимым результатом выборов. В коалицию "Объединенных демократов", руководимых партией "Яблоко", вошли либерально-демократические силы и много опытных политиков, которые противостояли Путину в ранние годы его правления, но ранее ссорились между собой из-за мелочей.

Кремль в последнее время беспокоился из-за вновь усилившейся Коммунистической партии и роста популярности "супертяжелого" оппозиционера Алексея Навального, но теперь он также должен волноваться насчет "Объединенных демократов". Способность этих либеральных политиков к сотрудничеству и координации действий в той мере, чтобы обеспечить себе победу, является тревожным сигналом для Кремля, который всячески стремился препятствовать объединению оппозиционных групп в единую силу.

Успехи на муниципальных выборах, хотя и кажутся незначительным достижением, предвещают более крупные победы. По мере того, как все больше некремлевских представителей входят в региональные и муниципальные законодательные органы, кандидатам от оппозиции будет легче обеспечить подписи, необходимые для преодоления "муниципального фильтра".

Победы оппозиции являются тревожным сигналом для Кремля, вступающего в решающую фазу выборов 2018 года, во время которых президент Владимир Путин будет претендовать на четвертое переизбрание. Путин почти уверен в ошеломляющей победе, но способность власти удержать другие мандаты - под вопросом. И, поскольку на первый план выходит мэрия Москвы, соратник Путина Собянин столкнется с вызовами, исходящими от усиливающихся представителей оппозиции – как правых, так и левых.