Сотни тысяч французов протестуют против трудовых реформ Макрона 1 12.09.2017, 20:04

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Фото: ERIC CABANIS / AFP

Акции протеста инициировал профсоюзный центр страны «Всеобщая конфедерация труда».

Сегодня во Франции начались уличные акции против трудовых реформ, запланированных правительством президента страны Эммануэлем Макроном. Целью этих реформ является достижение большей гибкости на рынке труда. Об этом сообщает Le Figaro.

Акции протеста инициировал второй по величине национальный профсоюзный центр страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). По всей Франции было более 180 заявок на проведение демонстраций.

Принимают участие в демонстрациях и сотрудники железнодорожной компании SNCF, а также работники скоростных пригородных поездов (RER), которые обслуживают Париж и его пригороды. Отмечается, что число поездов на этой линии было уменьшено в два раза.