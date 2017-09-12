Союз писателей: Анна Бахтина - человек образцового профессионализма 2 12.09.2017, 20:24

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Союз белорусских писателей принял заявление по поводу лишения лицензии адвоката Анны Бахтиной.

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» принял экстренное заявление по поводу лишения лицензии адвоката Анны Бахтиной.

«Сегодня, 12 сентября, квалификационная комиссия Министерства юстиции Республики Беларусь лишила адвокатской лицензии известную правозащитницу, одного из лучших белорусских юристов Анну Викторовну Бахтину. В отношении нее была использована формулировка «недостаточная профессиональная квалификация», — отмечается в заявлении Секретариата Союза белорусских писателей. — Члены нашего творческого объединения на протяжении долгих лет знают Анну Викторовну как человека образцового профессионализма, таланта и мужества. Она достойно представляла интересы нашего старейшего общественного объединения в процессах Верховного суда, блестяще отстаивала и отстаивает в нашей стране постулаты правды и справедливости.

Благодаря ее адвокатскому мастерству и непоколебимой профессиональной позиции в 2007 году Союз белорусских писателей, единственным из нескольких сотен ликвидированных общественных объединений Беларуси, сумел сохранить официальный статус.

В 2010 году Анна Бахтина получила Почетную Грамоту Министерства РБ юстиции за добросовестный труд в органах юстиции по защите прав и свобод граждан.

В последние годы Анна Викторовна успешно вела резонансные дела Ирины Халип, Ильи Воловика, Эдуарда Пальчиса.

Считаем, что лишение Анны Бахтиной права на адвокатскую практику является политически мотивированным решением белорусских властей, связанным с защитой Мирослава Лозовского, одного из ключевых фигурантов самого громкого политического дела последнего времени — «Дела патриотов».

Решительно призываем Министерство юстиции пересмотреть принятое решение в отношении одного из лучших в нашей стране защитников прав и свобод граждан».