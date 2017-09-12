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ЕС запустил сайт для борьбы с пропагандой РФ

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  • 12.09.2017, 20:28
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Фото: AFP

Информация на ресурсе будет предоставляться на трех языках - русском, английском и немецком.

В Европейском Союзе запустили сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с российской пропагандой, сообщает realist.online.

«Сегодня мы запускаем новый веб-сайт euvsdisinfo.eu, предлагая вам единый ресурс для решения проблемы кремлевской дезинформации» — говорится на сайте.

Ресурс является частью информационной кампании ЕС по борьбе с российской пропагандой. Информация на ресурсе будет предоставляться на трех языках — русском, английском и немецком.

Несмотря на то, что официально сайт запущен только сегодня, на нем уже опубликовано множество опровержений популярных российских фейковых новостей.


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