Что в Беларуси подорожало в августе 2 12.09.2017, 20:32

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Опубликованы данные о том, как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о том, как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары по итогам августа 2017 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,93%. Овощи подешевели почти на 32%, фрукты — на 5,11%.

В прошлом месяце подорожали соки — на 2,58%, мед — на 1,33%, кофе — на 2,45%, молоко и молочные продукты — на 0,41%, сыры — на 0,03%.

На 0,82% поднялись цены на табачные изделия, на 0,21% — на алкогольные напитки.

Что касается непродовольственных товаров, то в августе цены на них выросли на 0,3%.