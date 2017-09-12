закрыть
12 сентября 2017, вторник, 21:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что в Беларуси подорожало в августе

2
  • 12.09.2017, 20:32
  • 2,596

Опубликованы данные о том, как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о том, как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары по итогам августа 2017 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,93%. Овощи подешевели почти на 32%, фрукты — на 5,11%.

В прошлом месяце подорожали соки — на 2,58%, мед — на 1,33%, кофе — на 2,45%, молоко и молочные продукты — на 0,41%, сыры — на 0,03%.

На 0,82% поднялись цены на табачные изделия, на 0,21% — на алкогольные напитки.

Что касается непродовольственных товаров, то в августе цены на них выросли на 0,3%.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать