Румас покинет Белорусскую федерацию футбола
- 12.09.2017, 20:45
Председатель АБФФ не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы федерации.
Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью «Прессболу» рассказал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы федерации.
– Что чувствуете, когда слышите призывы «Румаса в отставку!»?
– Хороший вопрос. Сегодня часто раздаются мнения вроде «Я точно не знаю, чем они занимаются в федерации, но всех нужно отправить в отставку». Причем, что интересно, зачастую это говорят люди, давно живущие за рубежом.
Знаете, подать в отставку было бы для меня сегодня самым легким решением. Уйти и сосредоточиться на работе в Банке развития, в деревообработке, которую нам передали. Но легкие решения не всегда правильные. Я не хочу перечеркнуть все, что сделано нашей командой за эти годы. Есть ряд проектов, которые мне важно довести до конца. В том числе и создание спортивного канала. Но я и другое скажу. Через год с небольшим нужно будет готовить очередную отчетно-выборную конференцию, которая изберет нового председателя.
– Вы собрались уходить?
– Да. Я не планирую выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Два срока – достаточный период. В руководство АБФФ должны прийти новые люди.
– Интересно
– Когда-то Геннадий Николаевич Невыглас сказал в интервью, что лучше всего у него стало получаться в федерации после того, как он оставил госслужбу. Проработав в АБФФ шесть лет, готов подписаться под словами Геннадия Николаевича. Все-таки лучше, если председатель будет уделять футболу все свое время, а не заниматься этим в конце дня, когда уходишь с основного места работы.
– Но это можно было предположить и раньше, когда вы шли на первый срок.
– Конечно. Я и тогда это понимал. Но в те годы тренд был такой — многие виды спорта возглавляли чиновники. Сейчас подходы начали меняться. В федерации приходят люди спортивные, знающие свой вид изнутри. Наверное, так правильно. И футбол должен пойти по этому пути.
– Имя одного из ваших возможных преемников в кулуарах уже называется. Это нынешний зампред АБФФ Юрий Курбыко.
– Хорошая кандидатура, – сказал Румас.