Стив Бэннон: Трамп знает, что «русские – нехорошие люди» 1 12.09.2017, 20:58

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Стивен Бэннон

Бывший главный стратег президента США заявил, что Трамп «все время критикует Россию».

Президент США Дональд Трамп знает, что «русские – нехорошие люди», но предпочитает тратить деньги на решение проблем внутри страны вместо того, чтобы ввязываться в конфликты за рубежом, заявил в телеинтервью бывший главный стратег президента США Стив Бэннон, передает «Голос Америки».

«Он все время критикует Россию. Он знает, что русские – нехорошие люди», – сказал Бэннон в интервью программе «60 минут» на CBS News.

Однако, по словам Бэннона, его «изумляет» мнение, что президент должен критиковать Россию.

«Какой смысл ввязываться в очередную драку? – спросил он. – У нас уже достаточно проблем по всему миру».

«Мы должны сосредоточиться на том, как положить конец Холодной войне, – продолжил Бэннон. – Насколько помню, это было программой президента Барака Обамы – потратить один триллион долларов на обновления ядерного арсенала. Вы хотите, чтобы мы шли по этому пути? Вы хотите тратить деньги на это? Или вы предпочитаете потратить триллион долларов в Кливленде, в Балтиморе, в бедных районах, где нужны эти деньги, в сердце нашей страны? На мой взгляд, он (Трамп) пытается спросить, нужен ли нам очередной враг в мире где господствует хаос?»

Во время предвыборной кампании Трамп шокировал внешнеполитический истеблишмент заявлениями, что он хочет сблизиться с Россией. Две предыдущие администрации пытались наладить российско-американские отношения, но не преуспели в этом.

Критики обвиняют Трампа и его предвыборный штаб в сговоре с Москвой во время выборов. ФБР в настоящий момент проводит расследование по делу о российском вмешательстве в выборы и возможном сговоре между Москвой и приближенными Трампа.

Бэннон назвал расследование ФБР о связях между штабом Трампа и Россией «полным и абсолютным фарсом».

Отвечая на вопрос о том, свидетельствуют ли виденные им отчеты разведки о попытках России «повлиять» на исход выборов, Бэннон отказался обсуждать секретную информацию, но отметил: «Я думаю, это далеко не однозначно, что Россия каким-либо образом влияла на эти выборы».

Когда Бэннону был задан вопрос, пыталась ли Россия повлиять на выборы, он сослался на текущее расследование ФБР: «Придется дождаться, пока будет завершено расследование».