Белорусы начали сбор подписей в защиту адвоката Анны Бахтиной 12.09.2017, 21:38

Белорусы требуют немедленно прекратить преследование независимых адвокатов.

Текст соответствующего заявления размещен на площадке change.org.

Как ранее сообщал Charter97.org, адвоката Анну Бахтину лишили лицензии.

Анна Бахтина имеет 38-летний профессиональный стаж. Она защищала разных людей, в том числе и обвиняемых по различным политическим делам.

По сведениям журналистов, подобные проблемы возникли и у других адвокатов, которые в последние годы годы участвовали как защитники в политических процессах.