закрыть
12 сентября 2017, вторник, 21:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы начали сбор подписей в защиту адвоката Анны Бахтиной

  • 12.09.2017, 21:38

Белорусы требуют немедленно прекратить преследование независимых адвокатов.

Текст соответствующего заявления размещен на площадке change.org.

Как ранее сообщал Charter97.org, адвоката Анну Бахтину лишили лицензии.

Анна Бахтина имеет 38-летний профессиональный стаж. Она защищала разных людей, в том числе и обвиняемых по различным политическим делам.

По сведениям журналистов, подобные проблемы возникли и у других адвокатов, которые в последние годы годы участвовали как защитники в политических процессах.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать