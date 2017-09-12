Почему БАТЭ пошумит в Лиге Европы 5 12.09.2017, 21:58

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Фото: fcbate.by

БАТЭ способен не только навязать борьбу звездным соперникам, но и пробить себе дорогу в еврокубковую весну.

О том, что в белорусский футбол в глубоком кризисе, не говорит сегодня только ленивый. Не успели мы отойти от итогов очередных матчей отбора на мировое первенство с участием сборной страны, как на носу новый вызов и новый старт: участие БАТЭ в групповом этапе второго по значимости клубного турнира Европы.

Сегодня не стану выяснять, почему Гвилия играет за сборную Грузии, а в клубе им недовольны, не буду оценивать игру Гордейчука, Полякова, Риоса и Сигневича в матчах за нашу сборную, не стану утверждать о том, что Криушенко был не прав, когда не вызвал Стасевича в стан главной команды страны, не буду рассуждать о расставании с Артуром Пикком и уходе в аренду Юрия Кендыша, пишет пользователь «Трибуны».

Поговорим о другом. Мне кажется, что БАТЭ способен не то что навязать борьбу и зацепить очки у якобы звездных и крепких соперников по группе Лиги Европы, а даже пробить себе дорогу в еврокубковую весну.

После непонятных результатов в матчах против аутсайдеров чемпионата, после невразумительной игры в первой матче против «Александрии» последовали победы над украинцами в ответном матче плей-офф Лиги Европы и над «Шахтером» в чемпионате. Думаю, что по их итогам команда смогла выйти из психологического пике, в которое угодила еще в самом начале сезона. Не хочется ошибиться, но почему-то кажется, что именно на таком важном отрезке чемпионата и ощущаемом всеми фибрами Души дыхании еврокубковых баталий к игрокам вернулась уверенность в себе. Не хотелось бы оценивать украинцев и солигорчан, как соперников среднего калибра (хотя оно так и есть), но в данном случае на первый план выходит именно обретение себя самих прошлых чемпионских сезонов через победы неважно над какими соперниками, но в важных матчах.

Помним, что после выхода в группу ЛЕ после финального свистка матча в Александрии игроки качали главного тренера. Как по мне, ничего сверхъестественного не произошло и особого повода для этого не было: обыграли украинского середняка, неопытного еврокубкового бойца и открыли не ту дверь, в какую хотели войти (группу Лиги Чемпионов). Если процесс подбрасываний в воздух Ермаковича был откровенным, а не наигранным парой человек, сие обстоятельство является большим плюсом в карму сегодняшнего БАТЭ. Это лишний раз доказывает, что команда на данном этапе решила поставленную задачу, а также говорит о том, что она едина и целеустремленна, соответственно, способна достигать любых целей и решать любые задачи. По моему разумению, именно сейчас на этой волне ей по силам очень многое.

Денежный фактор никто никогда не отменял. В сегодняшних условиях любой евро, заработанный в ближайшей еврокампании, позволит клубу чувствовать себя свободнее в плане принятия тех или иных решений, в частности комплектования состава на будущий сезон. Тем паче каждое очко, добытое осенью в ЛЕ, позволяет заработать еще больше, чем ожидается на счетах клуба после выхода в группу, поэтому нисколько не сомневаюсь в том, что игроки будут сверх мотивированы и этим немаловажным обстоятельством. Это для «Арсенала» призовые в группе Лиги Европы являются смешными, а для нас эти суммы существенны.

Следующий вывод отчасти следует из предыдущего. В 2018-ом году УЕФА реформирует отборочные еврокубковые турниры, попасть в групповой раунд Лиги Чемпионов станет намного сложнее, а Лига Европы – не та цель, на которую по итогам любого сезона настроен клуб из Борисова. Никто не знает, что будет с нами завтра, посему играть за себя и за того парня нужно здесь и сейчас.

Предположу, что для Виталия Родионова и Александра Володько этот сезон может быть последним в карьере. Вы понимаете, о чем я: они однозначно захотят хлопнуть дверью и завершить долгий игровой путь в футболе на мажорной ноте. Не молодеет и Игорь Стасевич, которому в конце октября стукнет уже 32…

Что-то мне подсказывает, что после домашнего влета «Крумкачам» игроки получили знатных люлей. Последующие результаты матчей это отчетливо показали, соответственно наплевательского отношения к любым командам-соперницам быть не должно. И почему-то кажется, что к матчам в Лиге Европы будут готовы все футболисты из ростера дружины. Я это клоню к тому, что команде, как воздух, нужна будет ротация, и футболисты для игры на два фронта в составе есть. Минусом в данной ситуации является отсутствие в чемпионате очкового гандикапа перед конкурентами, как это было в предыдущих сезонах, когда команда Капского фокусировалась больше на еврокубках, нежели на текучке во внутреннем первенстве.

Вообще, Лига Европы – непредсказуемый турнир. Если в Лиге Чемпионов топ-клубы в групповых раундах однозначно берут свое, то во втором по рангу клубном европейском турнире случаются и сюрпризы. Чего стоит хотя бы прошлогоднее последнее место в группе миланского «Интера. «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Атлетик» из Бильбао в своих группах были только вторыми… Посему сюрпризы обязательно будут и в этом сезоне.

И еще два немаловажных фактора. Они касаются соперников по группе. Первый – это возможная недооценка БАТЭ соперниками. Второй – концентрация их сил на внутренних первенствах (разговор об «Арсенале» и «Кельне»). Об этом и о самих соперниках подробнее.

«Арсенал»

Канониры и Лига Европы… Для многих болельщиков «Арсенала» эти понятия несовместимы, ведь привычное непопадание в групповой раунд Лиги Чемпионов – катастрофа и трагедия. В Англии Лигу Европы не жалуют. Посудите сами: бюджеты у команд в АПЛ огромные, покупки и продажи игроков – как поток пассажиров на остановке общественного транспорта около ж/д вокзала в Минске. А призовые за очки в ЛЕ по сравнению с объемами этих сделок мизерные.

За 5 лет клуб потратил на покупку игроков более 300 млн. фунтов. Жиру, Подольски, Касорла, Монреаль, Озил, Чемберс, Паулиста, Дебюши, Оспина, Уэлбек, Санчес, Белик, Чех, Эльнени, Аделаид, Джака, Мустафи, Асано, Перес, Холдинг…

Отвлечение команды от дел в АПЛ на Лигу Европы существенно снижает шансы команды в борьбе за титул, которая, что естественно, для ведущих английских клубов приоритетна. Большие клубы АПЛ не горят желанием тратить силы на второсортные турниры. Об этом Венгер говорил год назад: «Никто не хочет играть в Лиге Европы, по крайней мере до полуфинала».

В чемпионате пока дела у команды французского специалиста идут ни шатко ни валко. Венгер находится под огнем жесткой критики. После двух подряд поражений и паузы, вызванной матчами сборных, в ближайшее время пушкари явно пойдут наверстывать упущенное, потому как 11-е место в таблице и 8 пропущенных мячей – это совсем не то, чего ждут все, кому небезразличен клуб из Северного Лондона. Наверное, «Кельну» отчасти повезло сыграть в столице Англии накануне принципиальной схватки подопечных Венгера против Челси, а вот повезет ли нам в конце сентября… Думается, что ротация у Венгера на матчи ЛЕ будет серьезная, особенно если Арсенал в сентябрьских матчах АПЛ продолжит терять очки.

Тренерскому штабу БАТЭ необходимо обязательно посмотреть состоявшийся в конце августа матч в Ливерпуле. Безусловно, исполнители в Арсенале очень серьезные, но, одну особенность их футбола отметил даже я: если команда играет в давление, в опорной зоне у них возникают большие проблемы. Увлекаясь атакующими действиями, и фланговые полузащитники, и один из опорников (в данном случае Рэмзи) не успевали вернуться назад. Их страховали поднимающиеся выше центральные защитники, создавая таким образом нечто наподобие «минского котла 1944 года», но подобное сжатие соперника на их половине легко может обернуться контратакой противника, которую могут организовать скоростные вингеры оппонента. Конечно же, уровень «Ливерпуля» и БАТЭ сравнивать глупо. Но, как говорится, мяч круглый и чем черт не шутит… Посему излюбленный Ермаковичем стиль ведения боя с соперниками такого калибра на контратаках способен принести плоды в независимости от того, какой состав выпустит Венгер на этот матч.

Если Щербицкий будет стоять в раме, как в двух матчах за молодежку, если Милунович окончательно набрал кондиции, если Иванич в августе только раззадоривался и разминался на «Александрии», а осенью планирует пуститься в пляс, если Стасевич все так же бежит, как в молодости, если Гордейчук не участвовал в пьянке после игры в Люксембурге, если Драгун пришел в команду не только для того, чтобы бороться за золото чемпионата, если Радик продолжит пахать, как он обычно это делает, у несопоставимого по классу с «Арсеналом» БАТЭ может многое получиться.

Венгер: «Я всегда буду выставлять на поле оптимальный состав. Единственное, по возможности, иногда будем предоставлять игрокам отдых в Лиге Европы.

Еще бы: 25 матчей за 112 дней предстоит сыграть «Арсеналу» до конца года (плюс один или два в случае прохода в следующие раунды Кубка Лиги). Хочешь – не хочешь, а одним составом пройти этот путь без очковых потерь нереально.

Вряд ли для лондонцев чемпион Беларуси явится до первой игры серьезным раздражителем. Команда привыкла играть в Лиге Чемпионов, вполне вероятно, что Лига Европы не будет воспринята в Лондоне всерьез: «Выйдем вторым составом и обыграем всех одной левой…» Это может сослужить канонирам плохую службу, а мы, наоборот, порадуемся заполненной до отказа «Борисов-Арене», в очередной раз задумавшись, сколько народу пришло смотреть именно на именитых гостей.

«Кельн»

В день жеребьевки группового раунда Лиги Европы в Бундеслиге календарем был запланирован один матч (там всегда одна встреча тура играется по пятницам). По странному стечению обстоятельств это была игра меду «Кельном» и «Гамбургом». До чего же приятно смотреть футбол в хорошем качестве под хороший комментарий! Это я естественно не про Беларусь 5, а про систему каналов МАТЧ!. По каждому чемпионату в штате НТВ+ есть свой комментатор, который темой владеет от и до. Пока мяч выкатывался за линию ворот или пока кто-то готовился подать угловой, Кирилл Дементьев успевал рассказать и об изменениях, произошедших в станах команд по сравнению с предыдущим сезоном, и об интересных околофутбольных фактах чемпионата Германии.

Когда-то после приезда в Кельн Младеновича, я решил посмотреть, кто же такой Йонас Хектор, который не пускает «борисовского серба» в основной состав команды. «Вчерашний любитель» (еще в 2012-ом Йонас играл в шестой немецкой лиге, а уже через два года получил вызов в сборную Йоахима Лева!) показывает вполне неплохой уровень игры, но ничего выдающегося от него в недавнем матче против «Гамбурга» я не увидел. Согласен с мнением Филипа, который в недавнем интервью сказал о том, что Хектор – футболист добротный, но не суперзвезда. Однако нужно отметить, что в сборную Германии просто так не попадают: 27-летний универсал отлично читает игру и имеет потрясающую статистику выигранных единоборств. Далеко не каждому доверят пробивать решающий пенальти в четвертьфинале ЕВРО-2016 против не кого-нибудь, а самих итальянцев. Посему, может, в матчах против БАТЭ мы увидим от Хектора нечто такое, что лишний раз докажет, почему он сегодня лучший левоногий защитник Бундесманшафт.

В целом Кельн – команда среднего уровня. В 2012-ом она улетела во вторую бундеслигу, пошла распродажа игроков, а два года спустя под руководством австрийского специалиста Петера Штегера после перезагрузки «козлы» вернулись в высший свет немецкого футбола. Вернуться, конечно, нужно было уметь, ибо качество футбола во второй бундеслиге превышает уровни чемпионатов многих стран Европы. Обязательно нужно сказать о том, что на протяжении последних двух лет погоду в Кельне делал один человек – Энтони Модест. Воспитанник «Ниццы» в 66 матчах за Кельн забил 40 мячей (в прошлом сезоне в 37 играх – 27). Во многом именно благодаря его бомбардирским качествам «козлы» и оказались сейчас в группе Лиги Европы. Помимо неплохих спортивных результатов, Кельн смог прилично заработать: купив два года назад Модеста у «Хоффенхайма» за 4,5 миллиона евро, летом этого года они продали его в Китай за 35.

В матче против «Гамбурга» на месте француза играл колумбийский нападающий Джон Кордоба. Мне показалось, что, если поменять его на нашего Сигневича – никто бы и не заметил разницы. Не увидел я в южноамериканце изюма. Милунович обязан с ним разбираться. Кордоба в 2016-207 годах выступал за «Майнц», за который отличился всего 5 раз. Есть у немцев еще пара добротных исполнителей, например, немец Биттенкурт, датчанин Соренсен, японец Осако. Однако, повторюсь, Кельн – команда среднего уровня. С ней можно и нужно тягаться.

Почему-то мне кажется, что «козлы» в этом сезоне вряд что-то смогут показать в Лиге Европы. Начало чемпионата для них выдалось совсем нерадостным, последнее место в таблице тому свидетельство. Думаю, что Штегер сделает акцент на выступлении во внутреннем первенстве. Выездной матч БАТЭ проведет между двумя сложными для «Кельна» поединками Бундеслиги. Поэтому убежден, что борьбы будет много, и борисовчане способны увезти из Германии очки (а дома, как известно, и стены помогают).

«Црвена Звезда»

В завершившемся в мае 2017-ого года сезоне «Црвена Звезда» выступила крайне неудачно. Трижды проиграв злейшему врагу – «Партизану», она уступила ему и чемпионский титул, и Кубок Сербии. Если учесть, что тот год команда провела еще и без еврокубков, можно представить, в каких чувствах она готовилась к отбору в Лиге Европы в новом сезоне. Мальтийская «Флориана», «Иртыш» из Казахстана, пражская «Спарта» и «Краснодар» - никто не сумел остановить белградскую команду, мчащуюся в Европу.

Меж тем летом команда обновилась до неузнаваемости: ушли 13 человек, пришли 14. Заглавные роли в сербском оркестре играют исполнители, известные российским любителям футбола и белорусским болельщикам, следящим за чемпионатом нашего восточного соседа. Судите сами: за «Мордовию» выступали француз Дамьен Ле Таллек и голландец Митчелл Дональд, за «Амкар» колесил по российским просторам Бранко Йовичич, в Самаре пылил Милан Родич. Душан Анджелкович в сражении с «Краснодаром» явно испытывал двоякие чувства, потому как провел в нем 4 года карьеры. Многие помнят партнера Тимофея Калачева габонца Гуэлора Канга, который очень неплохо ассистирует партнерам. За 38 матчей в Сербии габонец забил 8 голов и отдал 17 голевых передач.

Но вот уж кого стоит особо опасаться защитникам БАТЭ, так это форварда Ричмонда Боакье. За свою карьеру форвард числился в составе «Ювентуса», «Дженоа» и «Аталанты», однако большую часть времени проводил в арендах в клубах из более низких эшелонов. В прошлом сезоне он забил за «Црвену Звезду» 15 мячей, в этом, стартовавшем 29 июня - уже 7. В квалификации Лиги Европы этого года ганский нападающий отличался почти в каждом матче.

Как думаете, какое место в турнирной таблице чемпионата России занимал бы БАТЭ? Мне кажется, что минимум находился в середине таблицы. Посему даже если сравнивать вот таким грубым методом, очевидно, что в сербах ничего страшного нет. Но обязательно нужно учитывать то обстоятельство, что красно-белые на «Райко Митиче» играют с позиции силы. В матче с «Краснодаром» сербы с самого начала игры напугали гостей своим настроем на матч, начав агрессивно прессинговать по всему полю. Поэтому чемпиону Беларуси нужно быть начеку. Любая ошибка в данном случае позволит хозяевам еще больше почувствовать себя «на коне». Кроме «Партизана», очевидного соперника в течение сезона у «Црвены Звезды» нет, поэтому настрой на Лигу Европы будет у них максимально боевым. Показателен момент матча с тем же «Краснодаром»: когда Канга смахнул паутину девятки ворот Синицына, он снял майку и понесся праздновать забитый мяч. В то же время партнеры радовались не меньше, чуть не стащили с него трусы. Режиссер трансляции даже вынужден менять ракурс трансляции. В матче в Белграде снова может помочь умение БАТЭ играть на контратаках, но самое главное для команды Ермаковича – сражаться «до последнего патрона», потому что только так можно будет противостоять яростному желанию хозяев разорвать гостей. Нужно учитывать, то, что это первый матч в группе. И обязательно иметь в виду адскую атмосферу поединка в столице Сербии.

Задачи перед тренерским штабом БАТЭ в осенние месяцы 2017-го вполне можно сравнить с походом юноши в одиннадцатый класс. Если вдруг что-то пойдет не так, то можно не только в Университет не поступить, но и в армию загреметь…

Давненько у бессменного чемпиона Беларуси последних лет не было испытаний, которые выпали на его долю сейчас. Что важнее: достойно выглядеть в Лиге Европы и не отдать никому титул чемпиона Беларуси или все силы направить на чемпионат? А, может, расчет в клубе похож на мой – и в Лиге Европы пошумим и пальму первенства не отдадим?

Тем почетнее будет совладать со сложностями и проблемами, и достойно завершить сезон.