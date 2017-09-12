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В РФ провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

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  • 12.09.2017, 22:09
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Испытательный запуск «РС-24 Ярс» осуществили с космодрома Плесецк.

Россия провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «РС-24 Ярс» стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Об этом пишет российское государственное агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные министерства обороны Российской Федерации.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты провели на космодроме Плесецк.

Сообщается, что «основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса».

В минобороны также отметили, что «поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме».

«PC-24 Ярс» – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе «Ярсы» должны заменить межконтинентальные баллистические ракеты «PC-18» и «РС-20».


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