Пуд зелени для рейхсминистра 2 Гарри Каспаров, kasparov.ru

12.09.2017, 22:36

1,998

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

C рейхсминистром Улюкаевым и гауляйтером Белых пусть разбираются по понятиям.

С прошлой недели, после публикации скандальной записи разговора Улюкаева с Сечиным, не прекращается дискуссия вокруг дела бывшего министра. При этом, часть либеральной общественности бросилась яростно защищать Улюкаева, как и в случае с делом Белых, выставляя его в качестве жертвы режима. В очередной раз делается попытка искусственного противопоставления "силовиков" и "либералов", в которых условные "либералы" предстают в качестве более привлекательной части правящего класса, по принципу "ворюги мне милей, чем кровопийцы".

На деле, абсолютно неважно, о чем договаривались эти два высокопоставленных члена одной банды, равно как абсурдным является само обсуждение того, знал ли Улюкаев об истинном содержимом сумки или был уверен, что уносит 16 кг колбасы. Пусть одни бандиты "мочат" других – это ослабляет режим. И те, и другие работали и продолжают активно работать на укрепление путинской диктатуры, при этом, вклад "либералов", долгие годы формирующих экономическую основу фашистского режима, здесь будет даже весомее.

Совершенно очевидно, что в условиях отсутствия в путинской России института независимого суда в деле Улюкаева или того же Белых рассчитывать на нормальный судебный процесс не приходится, однако переживать по этому поводу не стоит. В России будущего, которая, я уверен, будет демократическим и правовым государством, Улюкаев и другие высокопоставленные функционеры путинского режима будут вправе рассчитывать на беспристрастный и справедливый суд. Однако сегодня с рейхсминистром Улюкаевым и гауляйтером Белых пусть разбираются по понятиям, принятым в той мафиозной системе, в создании и функционировании которой они участвовали и бенефициарами которой являлись.

Гарри Каспаров, kasparov.ru