Станислав Шушкевич выступит на 200-тысячном митинге в Южной Корее 1 12.09.2017, 22:55

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Станислав Шушкевич

Первый глава независимой Беларуси примет участие в торжествах Всемирного совета мира.

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси рассказал «Народной Воле», как он собирается провести неделю в Сеуле.

- 15 сентября мы с женой вылетаем в Сеул через Москву, - говорит Станислав Станиславович. - Там состоятся торжества, которые проводит Всемирный совет мира. Они ищут меры, чтобы люди во всем мире жили спокойно, без вооруженных конфликтов, этому и будут посвящены мероприятия. Ко мне же обратились, как к человеку, который поспособствовал мирному распаду Советского Союза. В их голове и сейчас не укладывается, что тогда советская империя распалась, и при этом все произошло мирным путем. Они считают это нашей огромной заслугой.

- Вам раньше приходилось бывать в Южной Корее?

- Безусловно, это будет, пожалуй, уже тридцатая поездка в эту страну, и, кстати, она мне очень нравится. Я в свое время увидел там такие технические чудеса, что диву давался. Когда бываю в Южной Корее, всегда знакомлюсь с какими-то новыми технологическими достижениями. Это мне интересно, как физику.

- Вы будете читать лекции во время встреч?

- Я к этому уже подготовлен. Даже прислал текст своего выступления в Сеуле на митинге, где планирует собраться около 200 тысяч человек. Кстати, мне очень нравится корейский слушатель. Это люди, которые живут под лозунгом: «Нет бедных среди образованных". И то, к чему стремятся все родители в Корее, чтобы их дети выросли образованными. Образование там - в приоритете.