Директором по связям Белого дома стала 28-летняя экс-модель 2 13.09.2017, 7:59

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Фото: EPA

Хоуп Хикс считается одним из самых надежных помомщников Дональда Трампа еще со времен президентской кампании.

28-летняя Хоуп Хикс, исполнявшая обязанности директора по связям с общественностью Белого дома, стала работать в этой должности постоянно, сообщает bbc.com.

Хикс - давняя помощница Трампа и уже четвертый человек, который назначен на эту должность с момента его избрания президентом США. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней.

Ранее Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а до того - пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что она - одна из его самых надежных помощников.

В прошлом Хикс работала моделью, в частности у Ральфа Лорена, а позже занимала должность пресс-атташе модного дома Иванки Трамп. В 2016 году она была одной из первых, кто присоединился к президентской кампании Трампа. В ее обязанности входило отвечать на запросы прессы.

В качестве директора по связям Белого дома ее главной задачей будет формулирование тех сигналов, которые посылает администрация - хотя и не столь видимым образом, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Корреспондент Би-би-си в Белом доме Тара Макклевей пишет, что, несмотря на жалобы журналистов на недостаток у Хикс опыта и образования для такой должности, в подобном кадровом решении есть свои резоны.

Пусть Хикс не принадлежит к вашингтонскому истеблишменту, но зато у нее есть бесценное качество - ей доверяет президент. Она самый близкий Трампу человек в его окружении и знает, как он хочет достигать поставленных целей. Это хороший базис для человека, которому предстоит вытягивать связи Трампа с общественностью, считает наш корреспондент.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона.

Репортер опубликовал тирады Скарамуччи.

Прибус и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уволились после назначения Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, решение об уходе Скарамуччи было принято генералом Джоном Келли сразу после того, как он заступил на должность главы президентской администрации.

Она подчеркнула, что Дональд Трамп также был недоволен поведением Скарамуччи и нашел его разговор с репортером неподобающим для человека на его должности.

В ходе этого телефонного разговора Скарамуччи назвал Райнса Прибуса параноидальным шизофреником и обвинил его в сливе информации журналистам.

Его предшественник Майкл Дабки ушел со своего поста спустя три месяца после назначения. Трамп назначил Дабки в начале марта, чтобы реформировать медиастратегию Белого дома. До этого Дабки занимался пиар-сопровождением нескольких политиков-республиканцев.

В момент его отставки сообщалось, что Трамп был недоволен имиджем Белого дома на фоне расследования, которое ведется в отношении его предвыборного штаба по подозрению в связях с Кремлем.

Как писало издание Politico, 47-летний Дабки отказался говорить о причинах своей отставки: "Причины моего ухода сугубо личные, но для меня было большой честью служить президенту Трампу и его администрации".

Джейсон Миллер был старшим советником сенатора Теда Круза во время президентской кампании до того, как перешел в стан Трампа на подмогу Хоуп Хикс, которая в основном одна занималась вопросами прессы. Был директором по связям с общественностью временной президентской команды до инаугурации Трампа.