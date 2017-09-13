«Дайте грошы!»

Чиновники хотят хорошо пожить за счет народа.

По всей стране сегодня идут задержки зарплат, массовые сокращения, перевод предприятий на неполную рабочую неделю. И одновременно — постоянный рост цен на потребительские товары и тарифы ЖКХ. О настроениях людей в регионах рассказал в интервью Charter97.org автор видеоблога «Народны рэпарцёр» из Бреста Сергей Петрухин.

- Недалеко от Бреста, в Ивацевичах, строят льготное жилье председателю райисполкома, а не многодетным семьям. Вы слышали об этом?

- Такое проявление беспредела от властей в нашей стране – уже давно не новость. Чиновники строятся повсеместно. Я точно знаю, что председатель исполкома в Ивацевичах строит себе жилье, хотя у него уже есть служебное.

А по поводу многодетных семей хочу сказать: это уже давно не льготная категория населения. Скорее – наоборот. Это теперь люди, к которым в первую очередь приходят отключать электричество или привлекать к ответственности по декрету №18. Никакой «заботы государства» о многодетных семьях давно уже не осталось.

Для этой категории семей сохранилось только одно название из прошлого, а какой-то социальной политики власти и близко не проводят. Я знаю гораздо больше случаев, когда многодетным семьям помогали активисты, независимые блогеры, просто неравнодушные люди, но не государство.

- Вчера стало известно, что в Минске рабочих отправляют в командировки в Россию, а командировочных платят в три раза меньше, чем положено по закону. Были ли аналогичные случаи в Бресте?

- В Бресте о таких случаях не слышал, здесь не так развита практика командировок в Москву. Зато цветет буйным цветом другое явление: просто не платят полную зарплату, сокращают людей, не продлевая контракты, переводят предприятия на неполную рабочую неделю.

Вот этого «добра» хватает с избытком, постоянно приходится слышать от людей истории о сокращениях. Все предприятия даже не перечислю, настолько часто это происходит. Началось все с самых крупных наших «флагманов» - коврового завода, «чулочки», потом и остальные «подтянулись».

- Люди оказываются на улице или получают смешные деньги за неполную рабочую неделю, а по счетам ведь все равно надо платить… Даже больше прежнего – ведь тарифы на ЖКХ с сентября подняли. Как долго такое будет продолжаться?

- Возмущение людей сентябрьской «коммуналкой» пока только на подходе – ведь за нее еще не пришли извещения. А вот что уже сейчас крайне раздражает народ – это непрозрачность нашей системы ЖКХ. Непрозрачность – это еще мягко говоря. Вот по поводу этого я очень часто слышу возмущение людей. Невозможно ничего узнать: что сколько стоит, куда сколько мы реально платим.

А продолжаться рост коммуналки будет, пока есть эта власть и ее «подходы» к народу. Смотрите сами: денег в стране нет и их откуда-то нужно брать. Вот и берут – любыми путями, отовсюду, где только можно. В ход идут штрафы, повышение тарифов ЖКХ, платные продленки в школах с утра. Отовсюду, где можно что-то выцарапать – берут деньги. Все льготы в стране урезаны, «льготников» как таковых уже не осталось. И продолжаться это будет, пока «правит бал» эта власть. И чем дальше – тем больше будет поборов.

Ведь как все начиналось? Сначала начали «душить» тех, кто побогаче. Потом перекинулись на тех, кто менее богат. И так, по нисходящей, власти дойдут до каждого. Уже дошли до многих! Работы же нет у людей и зарплаты нет – так их записывают в «тунеядцы» и облагают налогом.

Начали «раскулачивать» предпринимателей, а когда те позакрывались или уехали из страны – спускались по социальной лестнице все ниже и ниже. И вот что мы имеем: надо платить в казну уже тем, кто не имеет работы, потому что власти не создают рабочих мест и не привлекают инвестиции.

Да они и не могут ничего создавать, потому что подход у них один: «Дайте грошы!». «Дайте, потому что мы хотим так же хорошо жить, как уже привыкли. А вы там выживайте, как у вас получится», - вот так говорит эта власть с народом.

- Белорусский Национальный Конгресс объявил на 20 октября «Марш рассерженных белорусов 2.0». Будут, по вашему мнению, в Бресте такие же протесты, как весной этого года?

- Жду, что люди выйдут на улицы. Готов помогать информационно и снимать видео с народными протестами. Я же журналист.