Профессор Академии наук рассказал, как пережить магнитную бурю 13 сентября 7 13.09.2017, 8:13

8,026

Белорусы почувствуют последствия мощной вспышки на Солнце, произошедшей три дня назад.

Уже сегодня, 13 сентября, на Земле начинается мощная магнитная буря. Это следствие вспышки на Солнце 10 сентября. Мощность этой бури может достичь трёх баллов из пяти возможных.

Крупные массы вещества, выброшенного Солнцем при вспышке, покроют преимущественно Меркурий и Венеру. Нашу планету этот выброс затронет совсем немного.

Как происходит этот процесс и о том, как магнитные бури почувствуют белорусы, sb.by рассказал главный научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Лев Томильчик:

— Земля является постоянным магнитом, и соответственно вокруг нее существует магнитное поле. В магнитном поле возникла вся органика, вся жизнь Земли. Все живое приспособлено к функционированию в этом стационарном поле и привыкло к нему. А когда поле изменяется и не остается постоянным, тогда организм воспринимает эти вещи, и они ему не нравятся.

Так вот вспышка на Солнце — это выброс потоков заряженных частиц, которые, достигая Земли и попадая в ее поле, его возмущают. Эти возмущения вызывают отклонения магнитного поля от нормального состояния. Отклонения оцениваются по силе в соответствующих единицах — от 1 до 9.

Когда заряженные частицы закручиваются вдоль силовых линий, появляется излучение, которое и называют полярным сиянием.

Магнитная буря для неорганической материи нипочем. Но биологическая организация людей достаточно тонкая. Мы с вами, грубо говоря, состоим из протонов и электронов. Поэтому на наш организм влияют поля. Здоровые люди спокойно переносят возмущение магнитного поля. А если есть нарушения в работе сердца, возникает метеочувствительность. Таким людям стоит прислушаться к предупреждениям о магнитной буре и обратить внимание на оценку интенсивности ее. В частности, магнитная буря, которая недавно прошла, была очень сильной: зашкаливала за девять баллов.

— Имеет ли значение месторасположение человека? Или один и тот же человек одинаково почувствует магнитную бурю на Северном полюсе, в США и в Беларуси?

— Строго говоря, да, почувствует одинаково. Но имеет значение широта, на которой мы находимся. Если этот поток отправился на какую-то сторону Земли, то в этом полушарии он будет чувствоваться сильнее, чем в другом.