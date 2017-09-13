Лукашенко скрывает информацию о военном сотрудничестве с Индией 11 13.09.2017, 8:22

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Что осталось за рамками официальной части визита правителя Беларуси на родину Ганди.

Правителя Беларуси в Нью-Дели встречали торжественно – салютом и конным эскортом. На встречах с руководством Индии Лукашенко призвал к новому уровню белорусско-индийских отношений. В смысле денег. Взамен на полное понимание и поддержку на международной арене, говорится в репортаже «Белсата».

В результате переговоров Минск и Нью-Дели подписали 10 документов

Из них 6 меморандумов о взаимопонимании – в областях образования, науки, культуры, сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности. А также об увеличении поставок калийных удобрений – из Солигорска. Лукашенко призвал построить Великую Индию, как новый глобальный полюс. А для этого сначала построить в Беларуси научно-технологический индустриальный парк.

«Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, где размещается Беларусь – между Евразийским экономическим союзом и Европейским Союзом. Мы готовы представить вам максимально выгодные и самые льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт с другими странами мы имеем», – отметил Лукашенко.

Действительно, под Смолевичами уже есть китайско-белорусский парк

«Инвесторам из Китая предложили столько льгот, что если столько же льгот дадут индийским инвесторам, то не совсем ясно, останется ли что-то на территории страны, что приносит прибыль бюджета», – отметил экономист Леонид Фридкин.

Индия – огромный рынок с большими перспективами, но инвестиционную политику она ведет не так активно, как Китай.

«Я не уверен, что индийских инвесторов можно будет этим соблазнить, они более ориентированы на свой внутренний рынок. Тем более, после налоговой реформы, которая началась в июле, у них открылись новые возможности», – добавил Фридкин.

Индия будет развивать и диверсифицировать экономические связи с Беларусью

Об этом сообщил премьер-министр Нарендра Модзи. Основные направления – фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность. Денег тоже дадут.

Однако следующее заявление Модзи полностью исчезло из белорусских государственных СМИ.

«Мы будем поддерживать совместные разработку и производство в оборонном секторе в рамках программы «Сделано в Индии», – поделился премьер-министр Индии.

Во-первых, в оборонном секторе Индия активно сотрудничает с белорусским конкурентом – Россией. Во-вторых, Беларусь использует в своей «оборонке» помощь Китая. А Китай – региональный соперник Индии, случались даже пограничные вооруженные конфликты. Вряд ли Москве или Пекину понравится белорусское вооружение с индийскими названиями. Отсюда и секретность.