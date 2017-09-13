Бобруйская активистка: Будем высказывать свое мнение в центре города 13.09.2017, 8:38

1,208

Галина Смирнова поделилась опытом дерзких пикетов в защиту профсоюза РЭП и прав сограждан.

Как донести информацию до людей, если власти постоянно запрещают пикеты и любые публичные выступления? Об опыте бобруйских активистов профсоюза РЭП сайту praca-by.info рассказала Галина Смирнова.

«Почему я должна платить властям за право высказать собственное мнение?»

Галина Смирнова, руководитель бобруйского отделения профсоюза РЭП, рассказала о действиях активистов в ответ на то, что власти Бобруйска запретили проводить пикеты в поддержку профсоюза РЭП:

– Конечно, мы подавали заявку не на то место пикетирования, которое заранее для всех определили власти – целых десять лет назад! Город уже давно поменялся. Место для пикетов в Бобруйске – у стадиона фабрики «Славянка». Там же проезжая часть, и люди не ходят вообще! Но и этого мало: власти заставляют нас не у стадиона стоять, а зайти внутрь. Там же мы вообще будем не видны! С таким успехом можно поехать в лес или к себе на дачу и там устроить митинг в поддержку профсоюза РЭП.

Теперь активисты профсоюза планируют собирать подписи под коллективным обращением к властям Бобруйска с предложением изменить место для пикетирования. Но профсоюз не ждал разрешения чиновников, чтобы выйти на улицы и говорить с жителями Бобруйска, рассказывая им о «деле профсоюзов», о политзаключенном Игоре Комлике и о свободе собраний, повсеместно нарушаемой в Беларуси:

– Каждый день, пока было тепло, мы работали на улице: разговаривали с людьми, раздавали газеты со статьей «Свободу Комлику!» С плакатами мы не стояли – это был бы однозначный пикет. Я не боюсь ареста – я уже через это прошла весной, во время «дармоедских протестов». Я просто не хочу таким образом пополнять бюджет.

Галина Смирнова предпочитает в работе с людьми действовать поэтапно, для начала информируя их о том, что такое свобода собраний, и только потом предлагая поставить подпись под коллективным обращением:

– Мы предварительно опрашивали людей. Готовили к тому, что будет сбор подписей за изменение места проведения акций и пикетов. Мы задавали людям такой вопрос: знают ли они, что высказывать свое мнение – это неотъемлемое право? Но что по белорусским законам где и как вы будете его высказывать, решают власти. И люди совершенно об этом не знают! Про свободу собраний нужно говорить, чтобы люди задумались: почему я должен платить властям за право высказать собственное мнение?