Немецкий журнал Focus назвал Путина «собакой» 13 13.09.2017, 8:58

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Фото: ТАСС

Посольство России в Германии требует извинений.

В посольстве РФ в ФРГ назвали «безвкусным и глупым» материал местного журнала Focus, в котором российского президента Владимир Путин назвали собакой. Об этом говорится в Twitter посольства.

Дипломаты привели фото страницы номера журнала за 2017 год, на которой видна фраза «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) боится путинской собаки, но не боится собаку Путина».

«Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит?» – говорится в сообщении российского посольства.

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa — Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.

Руководитель пресс-службы посольства России в Германии Денис Микерин в комментарии РБК заявил, что ожидает в ближайшее время реакции Focus.

«Хотелось бы услышать оперативно ответ. Скажем так, насколько совести им хватит», – заявил Микерин.

«Сегодня активно задействованы соцсети, так что это можно считать прямым обращением. Одно дело, когда есть некие оценки в отношении политических лидеров, но мы не готовы терпеть оскорбления, высказанные в статье. Надеемся, что редакция проявит здравый смысл и политическую волю, а значит, выскажет свою позицию. Но иную позицию, кроме извинений за оскорбления, трудно представить», – подчеркнул Микерин.

Несмотря на то, что сотрудники Меркель предупреждают заранее, что во время визитов канцлера собак нигде быть не должно, во время давней встречи Путина и Меркель лабрадор Кони свободно зашла в комнату. Меркель с трудом взяла себя в руки, а президент России поинтересовался: «Собака вас не пугает?».