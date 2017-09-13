Три истории о том, как родители боролись с графиком «под Колю» 8 13.09.2017, 9:29

6,259

И пять вопросов к инициаторам переноса начала занятий в школах.

Страсти вокруг начала школьных занятий не утихают. Родители сетуют на неразбериху: теперь ученикам приходится ходить в школу к разному времени: чтобы дети возвращались домой пораньше, в учебных заведениях ставят факультативы и классные часы перед уроками. Причем Минобразования не видит в этом ничего плохого, хотя еще совсем недавно упирало на необходимость лишнего часа сна для детей, ссылалось на всевозможные санитарно-гигиенические нормы.

Более того, в Минобразования заявляют, что перенос занятий — это решение самих школ, принятое совместно с родителями. «Салідарнасць» нашла родителей, которые попытались донести свою позицию до школьного руководства, и выяснила, что из этого получилось.

История первая. Пассивное недовольство

Школа №66, как и большинство столичных школ, в этом учебном году перенесла начало занятий на 9 утра. В прошлые годы уроки тут начинались в 8.30, и уже тогда это вызывало недовольство родителей.

— Наша школа раньше была с музыкальным уклоном, и по сегодняшний день многие дети помимо обычных уроков посещают музыкальные в качестве факультативов, — рассказывает мать одной из учениц. — Ребенок приходит домой очень поздно: после обычных уроков то музыка, то хор, то сольфеджио. Естественно, нам было удобнее, чтобы уроки начинались в 8 утра, о чем мы неоднократно говорили классной. В ответ она лишь разводила руками: таково распоряжение руководства школы.

Впрочем, воевать из-за какого-то получаса родители в то время не считали нужным. Когда же стало понятно, что с этого учебного года занятия могут перенести на еще более поздний час, они серьезно обеспокоились.

— Представьте, каково старшеклассникам: у них же по 7-8 уроков в день, плюс еще 2-3 урока музыкальных! Банально времени сделать домашнее задание не хватает, не говоря уже про какие-то спортивные секции, — сокрушается женщина. — И так домой к вечеру приходили.

До последнего родители надеялись, что здравый смысл восторжествует и школа оставит хотя бы прежнее время 8.30. Но перед началом учебного года их ждало разочарование.

— Никаких разговоров по этому поводу с родителями не было. Вранье чистой воды, что школы принимали решение совместно с нами. Все лето в школе только пожимали плечами: мол, чего раньше времени мутить воду, ничего пока неизвестно, надо подождать. Ну вот, подождали. Теперь имеем то, что имеем, — вздыхает собеседница.

Поднять этот вопрос родители попытались уже постфактум на собрании, которое прошло в начале года.

— Мы сказали классной, что хотим написать ходатайство директору о переносе занятий, на что та стала нас уговаривать этого не делать. Говорила, что мы этим все равно ничего не добьемся. Мол, сами знаете, где принималось решение, а виноватой буду я, что не разъяснила вам политику партии, — рассказывает собеседница.

Как и в большинстве других школ, в которых «политика партии» оказалась превыше интересов детей, освободившееся для сна утро тут загрузили классными и информационными часами.

История вторая. Активная позиция

А вот в столичной гимназии №18 родители не стали дожидаться учебного года и заблаговременно позаботились о времени начала уроков.

— Мы написали ходатайство на имя руководства школы с просьбой начинать занятия в 8 утра. Мотивировали загруженностью и необходимостью посещать дополнительные кружки и секции, — рассказывает мама одной из учениц.

Однако и их ждало разочарование — гимназия с начала года перешла на график с 9 утра.

— На собрании классная рассказала, что из-за нашего ходатайства она имела проблемы. Руководство поставило ей в вину, что она не провела должной разъяснительной работы с родителями. В результате и проблему не решили, и ни в чем не повинного человека подставили, — сокрушается женщина.

Решить проблему позднего возвращения детей и тут решили переносом факультативов и внеклассных часов на ранее утро.

— Это какой-то ужас. Родители, у которых двое и более детей-школьников, просто сходят с ума. Одного в одно время привести, другого — в другое, и каждый день по-разному. Попробуй все это в голове держать, да еще и под работу подстроиться! Это так они в министерстве жизнь детям и родителям облегчили? — задается вопросом собеседница.

История третья. Победная

Но известна история и о том, как школа, начав работать с 9 утра, все же перекроила свой график. Правда, для этого потребовалось вмешательство самого министра образования и излишняя предприимчивость руководства учебного заведения. Речь идет о школе в Борисове, где за час утренней продленки с родителей придумали брать деньги.

Впрочем, если бы эта история не попала в СМИ, не факт, что ситуация благополучно разрешилась. После общественного резонанса Министерство образования заявило, что школы подобной коммерцией заниматься не должны, а министр и вовсе удивился, зачем в упомянутом заведении перешли на 9 утра?

— Так вот эта школа, по которой возникли проблемы, работает в две смены. Так зачем нужно было переводить ее на 9 утра? Мы же договорились, что те, кто работает в две смены, могут начинать занятия в 8.30. Это просто недоработка местной администрации, поэтому мы эти вопросы будем контролировать и внимательно отслеживать, — заявил Игорь Карпенко.

Теперь в упомянутой школе уроки будут начинаться в 8.15. И то совсем не потому, что родители об этом попросили.

Но, к сожалению, на все учебные заведения страны внимания министра не хватит, о чем он сам неоднократно указывал.

А между тем у родителей накопились вопросы к Министерству, на которые они хотели бы получить ответы:

— Каким способом еще можно достучаться до руководства школ, если все их обращения игнорируются?

— Почему для детей школ, работающих в одну смену, час сна необходим по санитарно-гигиеническим нормам, а для детей с двухсменкой эти нормы можно не учитывать?

— Не ущемляются ли права школьников, которые с 8 утра вынуждены ожидать начала уроков, уходя при этом домой в то же время, что и дети, пришедшие к 9.00?

— Станет ли здоровье детей крепче, если из-за дополнительных занятий их режим постоянно нарушается и вставать школьникам приходится каждый день в разное время?

— И когда, наконец, закончатся технические эксперименты в системе образования, а начнется работа по улучшению уровня знаний?