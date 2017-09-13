Дурноправление 2 13.09.2017, 9:41

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Выход из структурного кризиса в рамках существующей власти невозможен.

«В последнее время наша власть активно презентует новые решения в области управления страной и экономикой, которые, по ее мнению, должны кардинально изменить к лучшему довольно неблагоприятную экономическую ситуацию», - пишет Юрий Пшенник в статье для издания «Наше мнение».

«С этой целью пропиарили документ по созданию «ИТ-страны» и даже о раскрепощении бизнеса заговорили. Создается впечатление, что желание как-то «разрулить ситуацию» искреннее. Вот только отойти от старых подходов и методов наша власть не может, что называется, генетически», - убежден автор статьи.

Поэтому в итоге все равно выходит, что удержание тотального контроля над всем и вся является «фетишем» белорусских властей. Ради этого они готовы пожертвовать всем прочим включая и развитие страны, и благосостояние простых граждан. В августе глава государства, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, поручил к октябрю подготовить пакет соответствующих документов. «К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», – сказал Лукашенко. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей. «Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести – мало не покажется, я вам гарантирую», – заявил правитель. Он подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике. «Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше – с бизнеса», – сказал белорусский правитель. Такое вот своеобразное «раскрепощение» получается.

Можно также вспомнить о требовании управлять по-сталински льноводством. Посетив в Оршанском районе предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси, Лукашенко дал совет Ивану Голубу как работать с кадрами: «Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал – сделали». Действительно ли такая практика позволяет эффективно управлять, или это авторитарным правителям только кажется? Управление ведь можно понимать по-разному.

«Посмотрим на реальные исторические результаты такого управления», - предлагает автор статьи.

В частности, в разрезе сельского хозяйств: 4,5 млн человек – жертвы голода 1921-1922 годов, 6,5 млн человек – жертвы рукотворного голода 1933 года, 1,3 млн – жертвы голода 1947 года и послевоенной борьбы власти с повстанцами (данные ресурса «Православие и мир»). Это при том, что даже в периоды, когда не было голода, избытка продуктов все равно не наблюдалось. Дефицит был всегда. Отсюда вопрос: это управление производством продовольствия или его полная потеря? Я полагаю, что второе, поскольку если люди умирали от голода или, как минимум, недоедали, то цели управления не были достигнуты. С точки зрения диктатора это, быть может, и управление – ведь любой крестьянин находится в полной его власти. И есть управление и управляемость можно понимать по-разному, то наша власть понимает ее строго по-сталински. И это настораживает: получается, что цель нашей власти – не лен и не хлеб (если говорить о сельском хозяйстве), а подавление и принуждение.

Тем более, что реальные результаты такого управления не только по методам, но и по результатам похожи. Госдотации отрасль поглощает как «бездонная бочка», но результатами отнюдь не блещет, и это касается и льноводства, которое наш руководитель лично «возрождает» уже два десятка лет. Зато председателей колхозов власть может менять как ей заблагорассудиться, может даже «возместивших ущерб» уголовников – причем даже без специального образования и опыта – на эти должности назначать. В этом цель, или все же в обеспечении населения сельхозпродукцией? Для кого-то это –управление, но, с объективной точки зрения, – нет, поскольку с обеспечением населения продукцией отрасль справляется, мягко выражаясь, плохо.

Иными словами, если рассматривать управление как способность достигать публично озвученных целей, то его наша власть в последнее время его все больше теряет. Если же считать управлением способность мешать людям достигать их целей, то тогда да, тогда управление наша власть пока сохраняет.

Отсутствует у нас управляемость и по другим критериям. Говорят: «управлять значит предвидеть». Но наши управленцы не предвидят последствий своих решений. Они практически никогда не действует на опережение, главным образом пытаясь минимизировать негативные последствия. Или даже не пытаясь. Например, декрет против «тунеядцев» так и не отменили, хотя его негативные последствия давно очевидны практически всем. А ведь умение исправлять ошибки – тоже признак качественного управления. От ошибок не застрахован никто, но грамотный специалист свои ошибки исправляет. А некоторые продолжают в них упорствовать.

Несмотря на многочисленные промахи, наша власть продолжает считать свои решения правильными и своевременными. А неудачи и провалы – это исключительно вина нерадивых исполнителей. Вот на исполнителей и надо усиливать давление. Давать же им право принимать решения в области их компетентности никак нельзя, управляемость потеряется. В действительности же управление это – двухсторонний процесс, предполагающий взаимные права и обязанности всех его участников. Только тогда оно может быть эффективным. Наша же власть понимает управление крайне упрощенно, соответственно управляемость для нее – это беспрекословное и буквальное исполнение гражданами абсолютно любых приказов власти. Но, приказы бывают адекватными и неадекватными, целесообразными и нецелесообразными, выполнимыми и невыполнимыми.

Кроме того, управленцы должны создавать условия для выполнения своих решений, иначе даже выполнимый теоретически приказ запросто может стать невыполнимым. Или будет выполнен лишь формально или вообще буквально. Это приказы типа «трудоустроить всех», кто не работает, или «раздеваться и работать».

Словом, управление – сложный и многоплановый процесс, овладеть которым не всем по силам. И попытки контролировать все, в реальности означают не контролировать ничего.

Общая теория систем утверждает, что искать выход из структурного кризиса какими бы то ни было действиями в рамках существующей структуры бесперспективно: такое решение лишь усугубит кризис, переводя систему в состояние с еще меньшей потенциальной энергией. Всякие действия, которые не разрешают структурного кризиса, но на которые необходимы ресурсы, увеличивают величину потенциальной ямы. Решение структурного кризиса следует искать вне соответствующей системы. Таким решением, приводящим к структурным изменениям, может быть инновация. В нашем случае под «инновацией» подразумевается не создание «белорусского» электромобиля, а переход к более прогрессивным и успешным методам управления.