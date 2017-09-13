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Экс-сотрудник КГБ: Беларусь купила у китайцев на $20 миллионов оборудования для прослушки

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  • 13.09.2017, 10:13
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Денег на свою охрану Лукашенко не жалеет.

Бывший сотрудник КГБ Онуфрий Романович не сомневается, что запись телефонного разговора Павла Северинца с Дмитрием Дашкевичем была передана телеканалу «Беларусь-1» белорусскими спецслужбами, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Это все незаконно. Сейчас спецслужбы не занимаются борьбой с преступностью на территории Беларуси, они не занимаются разведкой. Спецслужбы занимаются преследованием инакомыслящих, тех, кто выступает за возвращение в Беларусь демократии, за то, чтобы соблюдалась Конституция», - говорит он.

Романович утверждает, что в Беларуси фактически создана система тотальной слежки за гражданами.

«За каждым оппозиционным политиком следят. Для того, чтобы заниматься тотальной слежкой Беларусь купила у китайцев на $20 миллионов соответствующего оборудования. Это оборудование через определенные программы все отслеживает. Денег на свою охрану, на проведение тотальной слежки Лукашенко не жалеет», - отмечает он.


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