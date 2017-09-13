Что президент Макрон изменил в Трудовом кодексе Франции 1 13.09.2017, 10:39

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Французских трудящихся ждут нововведения уже в самые ближайшие месяцы.

12 сентября во Франции прошла первая всеобщая забастовка против политики президента Эмманюэля Макрона. Причиной недовольства стала только что объявленная реформа Трудового кодекса. Дальнейшая либерализация рынка труда (начатая реформой президента Франсуа Олланда в 2016 году) вызывает немало опасений. Что предложил Макрон для борьбы с высокой многолетней безработицей? Какие новшества ждут французских трудящихся уже в самые ближайшие месяцы?

Реформа трудового законодательства стала первой масштабной реформой президента Эмманюэля Макрона, пообещавшего Франции полное «обновление социальной модели». Изменив и упростив систему отношений на рынке труда, президент пообещал «наверстать потерянные годы» (без решительных реформ) после «десятилетий массовой безработицы». В большом интервью журналу Le Point в конце августа Макрон назвал свою реформу «коперниковской революцией», пишет ru.rfi.fr.

Революция указов

Трудовой кодекс Франции меняют и дополняют постоянно последние десятилетия, за которые фолиант «распух» до почти 2 000 страниц (3 500 — с примечаниями и комментариями по правоприменению). Если в 2003 году свод законов о труде насчитывал 3 800 статей, то сегодня их более 10 600!

Попытку упрощения и либерализации трудового законодательства в 2016 году предпринял президент Франсуа Олланд. В августе вступил в силу т.н. «закон Эль Комри» (по имени тогдашнего министра труда Мириам Эль Комри), многое изменивший в отношениях между работниками и работодателями. Реформа сопровождалась манифестациями протеста профсоюзов, а сам закон правительство было вынуждено «продавить» в парламенте, использовав статью 49.3 Конституции.

«Революционным» стало решение Макрона реформировать Трудовой кодекс указами правительства, а не законом, который необходимо провести через парламент. Свое решение президент объяснил желанием действовать быстро и эффективно. Год назад трудовая реформа Олланда, «увязнув» в дебатах, в итоге получилась менее решительной, чем было задумано.

В августе парламент Франции принял рамочный закон, давший право правительству менять Трудовой кодекс указами. Все лето власти обсуждали реформу с профсоюзами и союзами предпринимателей. Тексты пяти указов были представлены 31 августа (36 мер изложены в них на 160 страницах). Они должны вступить в силу в конце сентября.

Философия освобожденного труда

Реформа Трудового кодекса, предложенная Макроном, во многом продолжает и расширяет преобразования, начатые Олландом. Как отмечают эксперты, президентов объединяет общая философия необходимых изменений. Зачастую указы Макрона доводят до конца то, что не удалось его предшественнику.

Реформы продиктованы необходимостью упростить Трудовой кодекс, оставив в нем лишь базовые принципы (минимальный размер оплаты труда, официальная продолжительность рабочей недели 35 часов, меры против дискриминации ит.д.).

Макрон уверен: максимальное число вопросов организации труда и его оплаты должно решаться на переговорах между работодателями и работниками — и определяться «коллективными соглашениями» на самих предприятиях. Или отраслевыми договорами (реформа Олланда уже изменила иерархию норм, поставив договоры предприятий выше соглашений, заключенных в отраслях).

Новые меры должны сделать французский рынок труда еще более «гибким» и привести к сокращению хронической массовой безработицы, которая во Франции составляет 9,5% трудоспособного населения (при среднеевропейском показателе 7,8%). Реформа даст возможность бизнесу быстрее и проще регулировать численность работников и менять организацию труда в зависимости от конъюнктуры, уверены власти.

Противники реформы сомневаются в том, что она приведет к массовому созданию новых рабочих мест. Критики Макрона опасаются, что реформа лишь усилит нестабильность на рынке труда и непрочность положения большинства работников.

Цели реформы Макрона:

- Максимально упростить диалог между работодателями и сотрудниками малых и средних предприятий (на них приходится половина всех работников частного сектора во Франции).

- Оптимизировать «профсоюзную бюрократию» в компаниях, объединив несколько разных инстанций, в которых заседают представители работников, в одну.

- Упростить процедуру увольнений по обоюдному согласию и изменить условия сокращения штатов предприятия в случае экономических трудностей (падение оборота или объема заказов).

- Дать бизнесу право менять закрепленные в законе правила найма работников на временные (срочные) контракты CDD.

- Ограничить законом максимальный размер компенсаций за необоснованное увольнение, которых работники могут добиться через суд.

- Расширить сферу применения особого типа трудовых договоров, которые заключаются с работником на срок выполнения проекта. Сейчас такие контракты применяются лишь в строительной отрасли.

Демократия для малого бизнеса

Центральное место в реформе Макрона отводится малому и среднему бизнесу. Ему станет проще договариваться с работниками об условиях и организации труда. «Впервые во Франции приоритетом реформы Трудового кодекса стали малые и средние предприятия», подчеркнула министр труда Мюриель Пенико.

Небольшие компании смогут вести переговоры по своим коллективным договорам без участия профсоюзов — напрямую с сотрудниками.

На микропредприятиях, где работает до 20 человек, коллективные соглашения будут утверждаться всеобщим голосованием. За договор должны проголосовать не менее двух третей работников.

На малых предприятиях, где работает до 50 человек (11-50), отныне не нужно иметь представителя какого-либо профсоюза для переговоров по коллективному соглашению. Владелец сможет вести эти переговоры с любым избранным представителем трудового коллектива.

Упрощение коллективных увольнений

В 2016 году «закон Эль Комри» упростил процедуру сокращения штатов на предприятиях, которые испытывают экономические трудности. В Трудовом кодексе были четко прописаны критерии, которые дают бизнесу право на т.н. «экономические увольнения». Эти критерии — падение оборота или объема заказов в течение определенного периода. Период зависит от размера компании: для малых предприятий — 2 квартала, для крупных фирм — 4.

Большие споры вызвала оценка экономических трудностей международных компаний. Изначально предлагалось брать в расчет лишь показатели их предприятий во Франции. Даже если в целом по миру группа показывала прибыль, проблемы ее французских филиалов могли стать законной причиной для сокращения штатов. Противники реформы Олланда выступили против такого ограничения. Они полагали, что корпорации будут не слишком заинтересованы в сохранении своих предприятий во Франции, если прибыль проще и дешевле получить в других странах.

В итоге международным компаниям разрешили сокращать штаты во Франции, только если их оборот и объем заказов упал в целом по всему миру.

Макрон вернулся к изначальному замыслу Олланда: план увольнений компании могут отныне обосновать плохими результатами, полученными только на территории Франции.

Реформа Макрона также дала право работодателю определять условия для коллективных увольнений работников «по обоюдному согласию». Этот вид увольнений дает работникам возможность договариваться о выгодных для них условиях разрыва контракта (дополнительные денежные компенсации, переобучение за счет бывшего работодателя, помощь в открытии собственного бизнеса и т.д.). До сих пор условия увольнений «по обоюдному согласию» обговаривались в индивидуальном порядке. Теперь они могут определяться коллективным соглашением.

Слияние профсоюзных инстанций

Реформа Кодекса о труде упрощает профсоюзную структуру на предприятиях. Сейчас во французских компаниях существует несколько инстанций, в которых заседают защитники прав трудящихся. Их избирают сроком на 3-4 года.

Во главе структуры стоит «комитет предприятия» (comité d'entreprise). В его ведении — общие вопросы организации работы компании. Из представителей профсоюзов формируется также комитет по вопросам гигиены, безопасности и условий труда (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / CHSCT). Помимо членов этих двух комитетов, работники выбирают также «представителей персонала» (délégué syndical). В крупных компаниях они занимаются индивидуальными проблемами работников, в мелких — выполняют функции комитета предприятия. Кроме того, профсоюзы, представленные на предприятиях, имеют каждый своего «делегата» (délégué syndical / DS), который участвует в переговорах и подписании коллективных соглашений.

Реформа Макрона предполагает до 2020 года слияние профсоюзных инстанций в одну на всех предприятиях с числом работников выше 50-ти. В этих компаниях (за некоторыми исключениями) вместо трех инстанций появятся единые «социальные и экономические комитеты».

Эмманюэль Макрон решил довести до конца инициативу экс-президента Олланда: его реформа 2016 года дала средним предприятиям (50-300 работников) возможность в добровольном порядке объединять профсоюзные инстанции.

Временные контракты

Более гибкими для работодателя станут условия использования срочных (временных) трудовых договоров. К этим контрактам CDD (контракт ограниченной продолжительности) бизнес прибегает все чаще и чаще в условиях нестабильной экономической конъюнктуры. Продолжительность временных трудовых договоров, возможность и сроки их продления сейчас определяются Трудовым кодексом. Реформа Макрона позволит корректировать нормы закона отраслевыми соглашениями — по результатам переговоров между профсоюзами и бизнесом.м

Особый контракт — ни временный, ни бессрочный

После реформы популярным у работодателей может стать особый тип трудового договора — т.н. «проектный контракт». Сейчас он используется исключительно в строительной отрасли. Этот договор по многим параметрам приближается к бессрочным контрактам (в нем не указана дата его окончания). Действует он до завершения строительства объекта.

Такой промежуточный тип контракта — между временным и бессрочным — удобен для работодателя, который может набирать сотрудников лишь на время, необходимое для исполнения конкретного заказа. Реформа позволит использовать «проектные контракты» во всех отраслях экономики, а не только в строительстве.

«Тарифная сетка» для увольнений без причины

Одно из положений реформы Макрона вызывало бурные споры во Франции еще год назад, когда Трудовой кодекс пытался менять президент Олланд. Правительство социалистов предлагало законодательно ограничить размер компенсаций за необоснованное увольнение, которых работники могут добиться через суд. Увольнение «без реальной и серьезной причины» может быть оспорено в арбитраже по трудовым спорам (conseil de prud'hommes). Размер компенсации за необоснованный разрыв договора арбитраж определяет по своему усмотрению.

Предыдущее правительство предлагало ограничить сумму компенсации законом, чтобы сделать «цену своеволия» предсказуемой для работодателя. В проекте реформы максимальная сумма возмещения ущерба зависела от стажа уволенного работника. После бурной полемики ограничения были вписаны в Трудовой кодекс, но не стали обязательными. Максимальные суммы компенсаций получили лишь рекомендательный характер для арбитражных судей.

Макрон довел дело Олланда до конца: новая реформа превратила рекомендацию в норму. Установлена жесткая шкала компенсаций за увольнение без причины. Размер выплаты зависит от стажа. Минимальная компенсация установлена в размере месячной зарплаты — при стаже менее 1 года. Максимальная не должна превышать 20-ти окладов при стаже 28 лет и более.

Уступки профсоюзам

В ходе переговоров по указам Макрона профсоюзам удалось добиться от правительства повышения размера выходного пособия на 25%. Базовый минимум при увольнении рассчитывается по формуле: пятая часть оклада (20%) за год стажа работы на предприятии. Теперь за год стажа будет начисляться 25% месячной зарплаты. Т.о. работник, получавший 2000 евро и проработавший 10 лет на предприятии при увольнении получит не менее 5 000 выходного пособия — против 4 000 по старым правилам.

С одного года до восьми месяцев уменьшится минимальный стаж работы на предприятии, необходимы для получения выходного пособия при увольнении.

Правительство Макрона также решило ускорить вступление в силу нового правила утверждения коллективных договоров на предприятиях, которое было предусмотрено еще прошлогодней реформой Олланда.

По старым правилам работодателю было достаточно поддержки миноритарных профсоюзов. Коллективное соглашение вступало в силу, если его подписали профсоюзы, набравшие хотя бы 30% голосов на выборах. При этом мажоритарные профсоюзы (имеющие поддержку более 50% работников) не должны были возражать и использовать свое право вето.

Реформа Олланда ввела «правило большинства» для всех видов коллективных договоров на предприятиях: соглашения вступают в силу, только, если их подписывают мажоритарные профсоюзы. Новые правила вводятся поэтапно. Сейчас подпись профсоюзов, получивших более 50% голосов на выборах, необходима только для договоров, которые касаются продолжительности рабочего времени. По остальным вопросам договоры пока могут по-прежнему подписывать только профсоюзы-миноритарии.

«Правило большинства» для всех видов соглашений должно было вступить в силу только через два года (1 сентября 2019 года). Реформа Макрона сделает это правило всеобщим и обязательным уже с 1 мая 2018 года.