В Беларусь прибыла российская авиация 6 13.09.2017, 10:49

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Сколько именно, пресс-служба Минобороны Беларуси не сообщает.

В Беларусь для участия в учениях прибыла российская авиация — самолеты и вертолеты. Сколько именно, пресс-служба Минобороны нашей страны не сообщает. Отмечается лишь, что в стратегических учениях "Запад-2017", которые стартуют 14 сентября, примут участие более 40 самолетов и вертолетов, белорусских и российских. На белорусской земле россиян приветствовали "тепло и сердечно", информирует агентство "Ваяр" и публикует фотографии со встречи, пишет «Еврорадио».

Во вторник на один из белорусских аэродромов приземлились истребители МиГ-29СМТ из России. Сначала прибыли российские экипажи истребительного авиационного полка, затем — инженерно-технические сотрудники вместе со всем необходимым оборудованием. Командир белорусской воинской части полковник Юрий Пыжик заявил на встрече, что "небо у нас одно, и мы готовы защищать его совместно". Для россиян готовят экскурсии по Беларуси, концертные программы.