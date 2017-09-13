Леонид Автухов: В обществе назрели перемены 4 13.09.2017, 10:55

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Леонид Автухов

По ту сторону баррикад тоже понимают, что их время прошло.

Об условиях содержания в изоляторах временного содержания Витебской области vitebskspring.org рассказал активист партии Белорусский Народный Фронт из Городка Леонид Автухов.

Оппозиционер принимал активное участие в праздновании Дня Воли в областном центре 25 марта, за что был приговорен к 15-ти суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия):

- В ИВС сейчас я попал, пожалуй, раз четвертый в жизни. Когда такое случилось впервые - уже не помню точно, так как прошло много лет. Но с тех пор ничего не изменилось. Не поменялось ничегошеньки!

Разве только обслуживающий персонал стал более мягко относиться. А первый раз, когда попал, был ужас. Ранее охранники были наглые, самоуверенные, а теперь чувствуют, что они уже не такие всесильны, что наступает другое время. Там же ребята неглупые - понимают, что в обществе назрели перемены. Они чувствуют эти перемены, может быть, лучше нас.

Короче, персонал, охранники просто выполняли свою работу и относились к нам неплохо. Причем не только к политическим, но и к обычным «постояльцам» ИВС: парень, что сидел со мной, сидел за дело - он употребляет спиртные напитки, потом выходит во двор и хулиганит - то и к нему отношение было нормальное. Претензий к обслуживающему персоналу у меня нет никаких. Но есть много нареканий к самой системы.

Меня поместили в 2-местную камеру. Два дня перед тем, до суда, находился в другой камере, а как суд состоялся - все время в одной и той же, никуда не переводили. Вместе со мной сидел парень из Полоцка. У него были задолженности (неотбытые сутки административных арестов по ранее принятым постановлениям суда - Прим.) - он туда зашел очень надолго. У него не было поддержки извне, так как у него есть только мать. Так он мне был очень благодарен, потому что мне помогали друзья; жена, семья меня поддерживали, а он сидел без сигарет и у него не было дополнительной пищи. Поэтому со мной ему повезло. Он говорил: «Я нахожусь, словно дома».

Условия содержания? 2-местная камера - мало места. Спальное место - 2-ярусная шконка (нары - прим.) - металлический каркас, доски, как обычно. Белье - первую неделю было хорошее, а потом уже не очень, но это мелочь.

В камере, где сидел, окна не было, оно было закрыто металлом - толстым листом, может «пятеркой». И очень маленькая дырочка - работники, наверное, просверлили, когда делали, да так и оставили. И через эту дырочку мы смотрели: день или ночь.

На прогулку водили, когда мы просили. Где-то каждый день минут по тридцать. Однажды, только не вывели, но извинились, так как там у них было какое-то происшествие и не имели времени. Сказали: «Извините, ребята, завтра выведем». И действительно, на следующий день вывели.

В душ ходил один раз. Давали звонить. Писал заявление - и давали. Почту мне передавали регулярно. Приходило много писем. А вот от меня письмо на волю так и не дошел. Хотя конверт, чтобы я смог отправить его, они даже сами мне принесли, так как у меня был конверт без марки.

Насчет передач - тоже проблем не было: все, что разрешено, передавали своевременно.

А теперь - главное. Что там разные ограничения, твердая шконка, туалет... - дело не в этом. Мы же шли не на курорт. Но настоящий ужас - питание. У меня возраст уже такой, что должен внимательно относиться к еде. Так там - настоящее истязание едой. Точнее, пытки голодом.

Еще как первый раз попал в ИВС, попробовал их котлету. Вкус ее ощущал потом во рту долго. На этот раз я ни одной котлеты не съел. Про эту котлету они говорят: «Мы берем питание из облисполкома». Когда сменится власть, нужно собрать их всех в одной камере и кормить этими котлетами - нужно только сохранить фамилию того повара, да чтобы он не забыл рецепт.

Я полагаю, что в современном мире нельзя так кормить людей - намного хуже, чем я кормлю собаку. У меня лучшее отношение к собаке, нежели отношение «лукашизма» к людям, которые попали в ИВС. Там мелкие хулиганы, воришки, но ведь они - люди! Пытка голодом, когда постоянно хочешь есть, людей ломает. И надо это прекратить: нельзя, чтобы человек хотел есть в 21-м веке!

Также хочу сказать про свет. Он в камере горит целыми сутками. Спать мешает, но чтобы читать, его недостаточно. А я все время читал, ведь чем еще там заниматься? Кое-что из литературы я и там брал, но у них все книжки по-русски. Поэтому мне в основном книги с воли передавали - на белорусском языке, я их там и оставил - пусть читают другие.

Когда читаешь при таком свете, то такое напряжение, что у меня, например, болела голова - мне ведь не 20 лет. Сосед был молодой, лет 25, то и он старался не часто читать из-за освещения: «Почитал немного - отдохни». Отсутствие света для чтения - это тоже пытка.

Или намеренно это так сделано, чтобы отобрать у человека здоровье? Если да, то когда сменится власть, должно быть расследование и наказание - так нельзя, чтобы света не хватало. За 15 дней я посадил зрение - вышел и уже сейчас пользуюсь очками, чтобы почитать.

Пытки светом, пытки голодом... Что еще запомнилось? Радио, которое играет целый день. Это также было невыносимо. Вместо новостей - пропаганда. Все по-русски, белорусского не было ничего. А я же не слушаю такого.