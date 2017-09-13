«Оптимизацию» госаппарата проводят за счет женщин в декрете 1 13.09.2017, 11:10

1,029

Как государство выталкивает женщин за борт.

Белоруски стали чаще жаловаться на работодателей: количество обращений по дискриминации в трудовой сфере выросло в четыре раза за последний год!

Среди поступивших на информационно-правовую линию Центра по продвижению прав женщин «Ее права» обращений увеличивается количество тех, что связаны с дискриминацией в трудовой сфере – сейчас это 11,3 % от всех обращений, а в начале 2016-го было всего 2–3%, пишет «Завтра твоей страны».

Самые распространенные примеры дискриминации – нарушения в области пользования трудовыми гарантиями при беременности, во время и после выхода из отпуска по уходу за ребенком до трех лет, неправомерные увольнения, непредоставление гарантированного Трудовым кодексом декретного отпуска, сексуальные домогательства на рабочем месте.

Воспитывала детей – пенсию не заработала

Довольно много женщин оказались без пенсий из-за изменившегося пенсионного законодательства. Некоторые женщины попали в семейный «бутерброд» – сначала воспитывали детей, а после досматривали болеющих и престарелых родственников – и теперь просто не могут претендовать на трудовую пенсию.

Анна Строцева – многодетная мать. Рассказывает, что после университета успела поработать в разных компаниях, в том числе за границей, затем ушла в отпуск по уходу на ребенка и немного «задержалась» в нем – родила троих по очереди. Подрастив младшего ребенка, собиралась выходить на работу, но заболела мать – пришлось оформлять ей инвалидность и заняться уходом… За это время законодательство постоянно менялось, требования к количеству трудового и страхового стажа – тоже.

– В какой-то момент поняла, что из-за этих изменений со скрипом «вписываюсь» в пенсионную систему, но времени разбираться не было – маме нужен был постоянный уход. Пособие по уходу за инвалидом 1-й группы получала. Думаю, ничего, проживу как-нибудь на него. Но когда мне стукнуло 55, пособие не пришло. И пенсия тоже, – рассказывает Анна.

Анна начала раскручивать «клубок» законов и указов и обнаружила, что противоречий в законодательстве довольно много. В жизни спорить с государством оказалось непросто, и, в первую очередь, потому, что пенсионная система слишком динамично реформируется. То, что было законно вчера, сегодня не работает. На свои письма, адресованные госсорганам, Анна получает ответы с одинаковым смыслом – все по закону.

Последние изменения были внесены в законодательство летом 2017-го. Теперь для выхода на трудовую пенсию женщине необходимо иметь 16 лет страхового стажа и 20 лет общего или 10 лет страхового при 35 общего. Юристки «Ее права» отмечают, что после анализа законодательства и конкретных случаев, с которыми обращаются женщины, стало понятно: сегодня женщина, начиная с 20 лет, должна – учиться на дневном, работать, ухаживать за детьми, людьми с инвалидностью, престарелыми. Женщина поставлена в такие условия, что она просто не может позволить себе ничего не делать.

– Немало ситуаций, похожих на ситуацию Татьяны – у женщины объективно меньше времени на накопление страхового стажа: они раньше выходят на пенсию, при этом требования по страховому стажу у мужчин и женщин одинаковы. К тому же мужчины гораздо реже – в Беларуси 1% – уходят в тот же декретный отпуск. А этот период не входит в страховой стаж, только в общий. Женщины чаще мужчин досматривают родственников и ухаживают за людьми с инвалидностью, – комментирует юристка Центра по продвижению прав женщин «Ее права» Лилия Волина. – Мы также замечаем, что социально значимые функции, которые выполняют женщины, в государстве меньше ценятся, чем, например, военная служба – это тоже несправедливо. У военных, согласно новым изменениям в законодательстве, количество необходимого стажа не выросло.

Дискриминационные нормы в законодательстве ведут к феминазации бедности, считают специалистки «Ее права». Столкнувшаяся с подобной проблемой женщина может оказаться за чертой бедности на то время, пока трудовая пенсия «не заработана», а социальная еще не положена. И это период в пять лет!

– Таких женщин не единицы, у каждой своя история. Многим из них не хватает всего пары лет до трудовой пенсии, да и то из-за частных интерпретаций чиновников, что нужно и что не нужно засчитывать в стаж, – комментирует Лилия Волина. – Мы ведем переписку с госсорганами, которые пересказывают законы и непрозрачно намекают, что в стране финансово-экономический кризис и государству важно экономить…

Единственный способ наверстать страховой стаж – выйти на работу. Однако в пенсионном возрасте это не всегда реально. Тем, кто досматривает родственников, придется искать деньги на сиделку.

– К тому же устроиться на работу женщине в пенсионном и предпенсионном возрасте довольно сложно. И здесь женщины снова сталкиваются с дискриминацией – по возрастному признаку, – добавляет юристка.

Специалистки, работающие с правовыми вопросами по дискриминации женщин, рекомендуют пересмотреть существующие нормы и использовать при начислении трудовой пенсии периоды, в которые женщина ухаживала за детьми, людьми с инвалидностью, больными престарелыми родственниками.

– Кроме того, законодательство не должно иметь обратной силы. То есть трудовая пенсия должна начисляться в соответствии с теми правилами, при которых человек работал, – подчеркивает юристка.

Чиновники теснят чиновниц

За последние несколько недель на горячую линию «Ее права» обратилось около десятка женщин, которые попали под проводимую в госаппарате оптимизацию. Как выяснилось, порученную Лукашенко оптимизацию проводят за счет женщин, которые временно «невидимы» на работе, например, находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Случай одной из специалисток юридического управления Министерства экономики Татьяны именно такой. Ей предложили перевод на другую должность – с позиции юридического консультанта на позицию референта.

– По сути, это перечеркивает мою карьеру в госслужбе и отбрасывает меня на уровень молодого специалиста. Кроме того, лишает меня статуса госслужащего и, соответственно, определенных положенных мне льгот, – рассказывает Татьяна. – В отделе кадров пообещали перевести снова на позицию госслужащего после появления свободных мест, но сколько придется ждать – не ясно... Мол, я в декрете – зачем мне карьера.

Поскольку указ, регулирующий оптимизацию в госаппарате, идет под грифом «для служебного пользования», критерии, по которым сотрудников оптимизируют, не ясны.

– В этом и проблема. Ведь если бы был перечень критериев, на которые ориентируется отделы кадров различных министерств и ведомств, это могло бы снять многие вопросы и не служило бы причиной дискриминации женщин, которые сейчас опять же выполняют важную социальную функцию – растят детей, – комментирует Лилия Волина. – Мы рекомендуем не соглашаться на перевод в должности, если вы с ним не согласны. Конечно, всегда есть риск увольнения. В течение месяца после увольнения можно подавать в суд иск о восстановлении на работе. Нужно быть готовой к тому, что не всегда получается восстановиться. Даже если не получится, стоит пробовать – это может быть стимулом для государства обратить внимание на существующую проблему, пересмотреть подходы.

Директор и соосновательница «Ее права» Александра Дикан подчеркивает, что, с одной стороны, государство заявляет о политике продвижения гендерного равенства, о борьбе с гендерной дискриминацией в различных сферах, с другой – перед нами конкретный пример того, как сама же государственная система «выталкивает» женщину за борт трудовой сферы и не ценит ее вклад в социально значимый процесс. Одним из последствий вытеснения женщин из госаппарата может стать появление негибких политик и законов, которые не учитывают интересы этой группы.

– Мы замечаем, что женщины часто не распознают дискриминацию и нарушения их же прав. Однако после выхода публикаций в СМИ на нас обычно обрушиваются похожие звонки. Это показательно, потому что в Беларуси привычно говорят, что в нашей судебной практики нет случаев трудовой дискриминации. Это дает основания утверждать, что и дискриминации в целом у нас нет, – комментирует Александра Дикан. – Обращения женщин вскрывают проблемы, о которых раньше никто и не догадывался… Именно поэтому важно делиться своим опытом и не бояться защищать себя открыто.