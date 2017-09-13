Фонды имени Путина 13.09.2017, 11:35

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У друзей правителя РФ обнаружили еще $1 миллиард в виде «активов некоммерческих фондов».

Издание «Собеседник» опубликовало расследование, посвященное некоммерческим фондам, которыми владеют люди, приближенные к президенту России Владимиру Путину.

«Никакого бизнеса, только личное: у друзей президента тоже есть некоммерческие фонды. Бизнесмены Тимченко, Шамалов, Ковальчук, Ротенберг… Всех этих людей объединяет не только дружба с Владимиром Путиным, но и связанные друг с другом фонды и НКО», - пишут журналисты.

Собственный холдинг – это что-то из 90-х. Нынешний тренд – личная некоммерческая организация или какой-нибудь фонд. У редкого солидного чиновника друзья не обзавелись чем-то подобным. Владимир Путин – не исключение.

А поскольку друзей у российского президента – немало, то и НКО у его окружения набирается тоже порядочно. Формально они вроде как независимы, однако их связывают друг с другом не только теплые отношения их учредителей, но и общие директора, адреса-телефоны и деловые партнеры.

«Шелест» из-за границы

Взять, например, Некоммерческое партнерство «Возрождение морских традиций». В реестре Минюста это НП, созданное в 2009 году, значится просто как некоммерческая организация, хотя на самом деле это вполне себе иностранный агент (о чем в том же реестре ни слова).

По отчету за прошлый год эта структура живет исключительно за счет пожертвований из-за бугра. На одну только оплату труда сотрудникам «Возрождения» заграница подкинула в прошлом году 114,5 млн рублей. А два года назад она же подарила НП еще и катер «Шелест» (это такая амфибия на воздушной подушке).

И руководит этим партнерством с активами на полтора миллиарда рублей некий Денис Разгуляев, экс-глава «Евроресурса», о котором «Собеседник» писал ранее (эта фирма владеет особняком из телефильма «Сокровища Агры», где сегодня зарегистрировано НП «Поддержка детского спорта» Сергея Ролдугина). Мало того, Разгуляев – еще и бывший гендиректор компании «Большой дом 9», которую основали создатели известного путинского кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук, Виктор Мячин и Сергей Фурсенко, тоже учредители всяких НП.

Мы-то все иностранных агентов среди либералов ищем, а они, оказывается, в «Озере» попрятались.

А он не летчик

Тот же Денис Разгуляев стоит за штурвалом другого НП, созданного прошлой весной – «Развитие традиций русской авиации». И традиции эти ассоциация, если верить ЕГРЮЛ, развивает, арендуя грузовые самолеты.

У НП – три учредителя. Первый – это член партнерства «Возрождение морских традиций» Ирина Веселова, связанная с близким к Путину банком «Россия» Юрия Ковальчука. Кроме нее, Лариса Исаева, бывший гендиректор фирмы «Новое» свата президента Николая Шамалова и нынешний глава компании «Яуза 12» зятя президента Кирилла Шамалова. И наконец, Александр Самосюк, руководитель «Инвестиционных решений» однокурсников Путина Николая Егорова и Ильхама Рагимова. Так что пока экономика страны летит к чертям, это партнерство летит выгодным курсом.

Вот так «Возрождение морских традиций» через своего директора связало сразу нескольких приближенных президента.

Приятели приходят на выручку

Через соучредителя «Морских традиций» Павла Зайцева прослеживается уже другая связь. Этот Зайцев еще и генеральный директор НП «Развитие рынка эффективных инвестиций» друзей президента Геннадия Тимченко и Петра Колбина. Работает эта ассоциация настолько эффективно, что, несмотря на свой некоммерческий статус, в 2015 году из полученной выручки в 0 рублей сумела выжать прибыль в 7,6 млрд.

Но и этого им показалось мало. В прошлом году эти же ребята создали еще одно НП – «Развитие аграрных инициатив», через его директора Анастасию Голубчанскую связанное с Юрием Ковальчуком.

При этом другой фонд Тимченко, «Спортклуб дзюдо «Явара-Нева», возглавляет уже давний партнер Путина по татами Аркадий Ротенберг. А детско-юношеским филиалом «Явары» в Москве руководит Василий Шестаков, еще один бывший спортсмен из путинской команды.

Даже свидетель есть

А еще «Возрождение морских традиций» Павла Зайцева через фирму «Веста» (хоть и не прямиком) выводит к Михаилу Шеломову, двоюродному племяннику Владимира Путина. «Акцепт» Шеломова одно время возглавляла Лариса Исаева из «Яузы 12» Шамалова и НП «Развитие традиций русской авиации» Тимченко. При этом та же Исаева возглавляла еще и «Российскую лигу почетных консульских должностных лиц», объединившую Сергея Фурсенко, Юрия Ковальчука и даже Виктора Хмарина, который на свадьбе Путина был свидетелем со стороны жениха.

По тому же адресу, что и лига, зарегистрирован «Фонд поддержки русской книги» банка «Россия». Бывший директор фонда сейчас возглавляет некоммерческую организацию «Возрождение традиций» Сергея Ролдугина, который одновременно выступает учредителем еще четырех фондов, работающих в сфере культуры...

Всего же счет НП, фондов и ассоциаций, объединяющих друзей президента, идет на десятки. И если в бизнесе многие из этих друзей формально выступают как самостоятельные игроки, связь их фондов между собой намекает на то, что на самом деле речь идет об одной весьма неслабой финансово-промышленной группе.

И друзья президента туда же

НКО друзей президента объединяют не только фамилии бенефициаров, но и общая недвижимость. К примеру, в №38 за прошлый год «Собеседник» писал, что «Дом рыбака» на Ладожском озере, отдых в котором местные жители приписывают Владимиру Путину, попал в формальную собственность дочерней компании «Поддержка предпринимательских инициатив» Юрия Ковальчука не напрямую, а через структуры Михаила Шеломова, связанного с НП «Возрождение морских традиций», и Анастасии Голубчанской, возглавляющей НП «Развитие аграрных инициатив» Геннадия Тимченко.

А буквально несколько дней назад «Муниципальный сканер» узнал, что бывшая дача Януковича в Крыму перешла под контроль созданной в конце мая фирмы «Берег» Павла Зайцева, уже известного нам по некоммерческим партнерствам с его участием, связанным с Тимченко, Шамаловым, Ковальчуком…

Цифра

Около 1 млрд $ составляют активы НКО и фондов друзей Путина. Поскольку большая их часть подает почти нулевую отчетность или не раскрывает ее вообще, точную цифру назвать невозможно.